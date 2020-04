Coronavirus: Dan de alta a primeros pacientes UCI con ventilación asistida

La jefa del Comando Covid-19 en Perú, Pilar Mazzetti, informó hoy que seis pacientes que se encontraban en UCI con ventilación mecánica a causa del coronavirus han sido dados de alta, tras mostrar una mejora en su salud, y mencionó que esas camas quedan disponibles para nuevos casos de gravedad.

Antes de partir a Tacna, para coordinar acciones del comando covid-19 regional, Mazzeti negó que vaya a presentarse una situación crítica si se ocuparan las 500 camas disponibles para pacientes con coronavirus, porque, agregó, cada vez habrá más espacio dado que se sigue un orden con otros hospitales.

"Las cifras cambian cada día, ya tenemos 1,000 personas de alta, algo que no esperábamos; y de ventilación asistida ya tenemos seis que han salido de alta y son los primeros; no olvidemos que cada paciente está cerca de tres semanas en UCI (unidad de cuidados intensivos)", explicó en Canal N.

Manifestó que el equipo de Prospectiva Covid-19, integrado por el economista Farid Matuk, maneja las cifras del coronavirus en Perú y brinda los peores escenarios posibles para que los expertos en salud estén preparados incluso por encima de ello.

"De las 504 camas covid-19 que tenemos ahora no están ocupadas ni la mitad. Lo importante es que hay un margen de seguridad", sostuvo al ser consultada por las declaraciones de Matuk en las que advertía un peligro en caso llegue el paciente 505 a UCI.

Pilar Mazzetti anunció que el Incor, por ejemplo, está dispuesto a recibir a pacientes con problemas en el corazón de otras entidades de salud.

La experta indicó que se sigue coordinando para que a los pacientes regulares se les lleve a otros ambientes y tener así más espacio para los que sí son COVID-19.

"Hay camas que se están ampliando en (los hospitales) Carrión, Loayza, Sergio Bernales y Villa El Salvador; cada semana estamos tratando de ampliar el número de camas".

No es fácil predecir comportamiento social

Sobre si fue oportuno o no segmentar para que salgan hombres y mujeres durante la cuarentena, la exministra de Salud dijo que "no habrá decisiones perfectas, porque "no es fácil predecir el comportamiento social".

"Seguro habrá decisiones que en algunos momentos no funcionarán bien..., bueno, si tenemos dudas de su efectividad, entonces cambiamos de orientación, porque las cifras cambian cada día y las situaciones también", subrayó.

Por ello pidió a la población estar preparada para situaciones cambiantes, porque habrá sufrimiento.

"Habrá personas que entrarán a ventilación asistida, otras saldrán; habrá peruanos con más riesgo que van a fallecer, porque esto es duro y a aquellos que tienen más riesgo, desafortunadamente no siempre los podremos ayudar".

La médica cirujana reconoció, por ejemplo, la necesidad de mejorar las coordinaciones para que se actúe rápido cuando una persona sospechosa de COVID-19 fallece en su domicilio o en la calle, y señaló que hay problemas en la capacidad de las funerarias para las cremaciones.

"Entonces se están acondicionando ambientes para que el cuerpo pueda reposar mientras se hace el recojo, eso lo hará un comando humanitario que se dividirá en dos: uno para quienes fallecen en casa y otro para la calle. Lo que falta es lograr que ese recojo sea rápido dado que las direcciones de salud están con sobrecarga de trabajo".

Finalmente, Pilar Mazzetti reveló que esta situación no ocurre en un hospital, donde la ruta es más práctica y todo está organizado para que el cadáver sea retirado de inmediato de acuerdo a los protocolos establecidos para estos casos. Con información de Andina.

