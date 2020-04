"Te perdono mamá, te amo": enfermera ayudó a mujer con Covid-19 a despedirse

El planeta viene sufriendo los estragos que el coronavirus viene causando. Por ello, para evitar la propagación, se han tomado diferentes medidas y una de ellas es que las personas infectadas sean apartadas y en casos extremos se queden solos en sus últimos momentos de fallecimiento.

Esto es muy difícil y lo que más se quisiera es acompañar a nuestros familiares en sus últimos momentos de vida; sin embargo, debido a la gran propagación del coronavirus esto resulta ser imposible.

Pero, en medio de esta crisis, la comprensión sobre el sufrimiento de los humanos y de la mano con la tecnología ha hecho posible como es el caso de Carolann Christine Gann tuviera la oportunidad de despedirse.

La mujer Carolann de 75 años en Estados Unidos fue diagnosticada con coronavirus por lo que tuvo que ser apartada y debido a su avanzada edad su salud se complicó. Mientras en casa, su hija estaba preocupada y no sabía que iba a pasar con ella o en el peor de los casos, despedirse.

"No poder estar allí y tomar la mano de mi madre, frotarle la cabeza, decirle las cosas que quería decirle. Fue una sensación de impotencia", contó Michelle Bennett, hija de la mujer enferma. "Puedo recordar los días en los que me sentía tan frustrada e impotente y no poder hablar con ella porque no estaba consciente durante ese tiempo", recoge sus palabras CNN.

Afortunadamente, una enfermera que cuidaba a Gann en el hospital Swedish Issaquah (en el estado de Washington), madre e hija pudieron decirse el último adiós. Según Bennett, la enfermera la llamó con su propio teléfono y le informó que la respiración de la mujer indicaba que probablemente no le quedaba mucho tiempo, informa RT.

La especialista le prometió a Bennett que su madre no estaría sola, y que el personal del hospital se quedaría "con ella hasta el final". Posteriormente, la enfermera realizó una videollamada de FaceTime y acercó el teléfono a la cara de la paciente, con el objetivo de que su hija pudiera verla antes de su deceso.

"Te amo mucho… Te perdono mamá, te amo. Sé que no tuve la oportunidad de decirlo", le dijo Bennett a su madre, en relación a que ambas habían discutido recientemente las pruebas por las que pasa cada relación madre-hija y que nunca había llegado a decirle a su progenitora lo que sentía al respecto.

Sus últimas palabras fueron "mamá, está bien irse ahora", y afirma que espera que su madre las haya escuchado. Según Bennet, pudo ver que la enfermera estaba llorando. Aproximadamente una hora después de la llamada, Carolann Christine Gann murió a causa del covid-19.

Después del gesto de la enfermera, la hija de la víctima del Covid-19 afirmó que valora mucho el trabajo del personal médico, y sabe "lo difícil que es" para los que están "en la primera línea" de la lucha contra la pandemia y "todos los días" tienen que "correr el riesgo de contraer la infección".