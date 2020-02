Infectólogo del Minsa: "Estamos seguros que el coronavirus va a llegar al Perú"

A pesar de no estimar una fecha exacta, el doctor Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, aseguro a RPP Noticias que la llegada del coronavirus estará llegando pronto al Perú.

"Que llegue al Perú, estamos seguros de que va a llegar, pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso porque mucha gente asintomática va a venir. Nadie sabe en qué porcentaje porque va a haber gente asintomática que se va a desplazar", manifestó.

El especialista manifestó que la transmisión de este virus se da mediante la saliva, en forma directa o indirecta. De igual manera, recomendó que todas las personas lleven una mascarilla para evitar contagiar o ser contagiadas de alguna enfermedad.

Asimismo, el médico Espinoza señaló que estos antifaces “solamente protege a la persona para no contagiar una enfermedad, pero no para no contagiarse ella de algún virus”.

El coronavirus es “bastante débil” a los cambios de temperatura y mueren de manera rápida con el alcohol, al igual que la gripe o la influencia, acotó el infectólogo del Minsa.

Una de las principales recomendaciones del doctor Manuel Espinoza es evitar el contacto físico con personas que tengan algún síntoma de enfermedad, además de practicar correctamente el lavado de manos.

¿Qué es el coronavirus?

El brote de una nueva enfermedad ha puesto en alerta a todos los ciudadanos luego que en diciembre del 2019 y que hasta ahora se creía que se transmitía de animales a humanos, pero que ahora también puede ser entre personas y que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 213 personas en China.

Síntomas del coronavirus

Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos, dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular.

¿Dónde queda Wuhan?

Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de China, dividida por los ríos Yangtsé y Han.

Conoce más sobre el coronavirus humano:

Mapa de la epidemias originadas en China

Mira más sobre el nuevo coronavirus:

(Con información de AFP)