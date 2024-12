El ladrón más astuto de 'Mi pobre angelito': así logró un millonario sueldo en la película

"Negocié una cláusula en el contrato que me otorgaba un porcentaje de las ganancias de taquilla . Esta decisión fue clave, ya que el filme se convirtió en un fenómeno global, recaudando más de 500 millones de dólares a nivel mundial", contó a Paige Six.

“Sabía que no podían hacer la película sin mí, pero también me sentía inseguro por lo que iba a pasar. No quería ser demasiado codicioso cuando me encantaba tanto la película y el papel”, compartió.