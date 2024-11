Dave Coulier, Joey en "Tres por tres", tiene cáncer avanzado: "Voy a ser fuerte"

"Me noté un bulto del tamaño de una pelota de golf en la ingle una semana después de enfermarme, así que fui al médico. Tres días después, mis doctores me volvieron a llamar y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo'”, recordó.