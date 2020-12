Sebastián sobre 'Mi vida sin ti': “Deseo que recuerden los comportamientos machistas que no debemos normalizar”

'Mi vida sin ti' llegó a su fin el 30 de noviembre con un exitoso final tras haber tocado el tema del machismo y maltrato que viven a diario millones de mujeres en el mundo.

Ante ello, Sebastián Monteghirfo, quién dio vida al violento Enrique Calderón en la ficción, espera que haya aportado a identificar cuáles son los comportamientos machista que no se debe normalizar.

El intérprete durante una entrevista con La Banda del Chino destacó la importancia que tuvo su personaje para percibir la realidad que enfrenta una persona agredida, no solo físicamente.

“Me gustaría que recuerden cuáles son los comportamientos (machistas) que no debemos normalizar y las acciones que han tenido los demás personajes, ir descubriendo cuando hay machismo. El machismo no solo es el golpe, hay micromachismo que te va llenando la cabeza, entonces identificar rápidamente a estas personas y denunciarlas es una tarea de todos”, confesó el artista.

A su vez, el actor destacó el aporte de sus compañeros que participaron en la producción nacional y el gran recuerdo que se vaya de ellos.

“(Me llevo) Una familia hermosa donde cada uno supo cuál era su rol, la pieza fundamental es saber que estábamos contando una historia donde íbamos a enviarles mensajes a nuestra sociedad para poder construir un Perú mejor”, agregó Sebastián.

Actores de Mi Vida Sin Ti lanzaron campaña por la no violencia contra la mujer

En el marco del Día Internacional de la No violencia contra la mujer, América Televisión y Del Barrio producciones lanzaron una campaña para concientizar a las peruanas y peruanas sobre el problema en nuestro país.

Con el tema ‘Mi Vida Sin Ti’ se difundieron mensajes hechos por los actores de la producción: “Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer… Y no celebramos nada. Reacciona, cambia, lo necesitamos. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor”, se puede ver en el video de Pierina Carcelen, Sebastián Monteguirfo, Cielo Torres, David Villanueva y Daniela Feijoó, quienes plasmaron el acoso y el maltrato contra la mujer en algunos episodios de la novela.