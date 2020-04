"El Hoyo": ¿No entendiste el final? El propio director te lo explica

ALERTA SPOILERS. Es una de las películas más sangrientas y crudas de Netflix, pero también es una de las más populares de esta plataforma. Se trata de El Hoyo, la ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia.

Sin embargo, aunque ha sido una de las más vistas, no muchos han entendido el final de la cinta. ¿Tú estás en esa situación? Aquí el propio director te lo explica.

¿Pero de qué se trata el thriller psicológico combina suspenso y terror?

En el futuro, los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esa agonía por más tiempo.

Fue dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia y protagonizada por Iván Massagué, Emilio Buale y Antonia San Juan.

Atención, ALERTA SPOILERS.

Muchas han sido las interpretaciones, ¿pero qué es lo que quiso decir Gaztelu-Urrutia en su obra?

"Para mí, ese nivel más bajo [el 333] no existe. Goreng está muerto antes de llegar y eso es solo su interpretación de lo que sintió que tenía que hacer", indicó en una extensa entrevista para Digital Spy.

Aunque esta cinta puede significar una crítica al sistema capitalista, el director no ha confirmado ni desmentido esta interpretación.

"Realmente, creemos que puede haber una mejor distribución de la riqueza, pero la cinta no trata estrictamente del capitalismo. Puede haber una crítica al capitalismo desde el inicio, pero mostramos que tan pronto Goreng y Baharat prueban el socialismo, intentando convencer a los otros prisioneros de compartir voluntariamente su comida, acaban matando a la mitad de esas personas, a las que se supone que deben ayudar. Al final, el problema surge cuando intentas exigir la colaboración y ver que no hay grandes logros. Goreng hace lo que se propuso hacer, llevar la panna cotta al nivel más bajo, pero no cambió sobre su opinión de compartir el resto de la comida", señaló.

El cineasta remarcó que es muy importante que el público interprete la película como mejor prefiera.

"Quería que estuviese abierto a que se interpretase de múltiples formas, si el plan funcionó y los que están en el nivel más superior llegan a preocuparse de lo que sucede en el hoyo incluso. Realmente rodamos un desenlace diferente al que se ve, pero decidimos descartarlo", concluyó.