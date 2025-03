Lonchera escolar: advierten sobre los 'alimentos' que dañan importante órgano de los niños

El daño se agrava cuando los niños no tienen una adecuada higiene bucal. La odontopediatra señala que, en muchos casos, "un niño consume un cuarto de un vaso de azúcar en una sola bebida". Si además no se cepilla los dientes correctamente o no acude al odontopediatra con regularidad, el riesgo de caries se incrementa considerablemente.