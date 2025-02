Jefferson Farfán apuesta por su segundo centro comercial: “Él pone la plata”

El exjugador de Alianza Lima demostró que su retiro del fútbol profesional a los 38 años no ha sido un obstáculo para su crecimiento personal y financiero. En diciembre de 2024, inauguró KM40, un moderno centro comercial en Lurín, ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur.

“Es otro emprendimiento. Vamos a hacer otro mall. Estamos viendo, no se puede decir el lugar, pero vamos a hacer otro mall. Tenemos que producir, no estar en chismes. Son un conjunto de personas que están planificando hacer cosas. El que pone la plata es Jefferson, nosotros solamente ponemos la visión”, detalló Guizasola, destacando el rol protagónico del exfutbolista en la financiación del proyecto.

Antes de consolidarse con KM40, Farfán enfrentó dificultades en el mundo de los negocios. En diciembre de 2024, el exfutbolista reveló en una entrevista que su primer intento en el emprendimiento no fue exitoso y que sufrió una pérdida económica considerable.

Farfán intentó ingresar al sector gastronómico con la apertura de un restaurante en Turquía, pero la pandemia afectó gravemente el negocio. “En algún momento invertí fuera y me fue mal. Fue toda una experiencia. Invertí en un restaurante, pero me agarró la pandemia”, admitió en diálogo con El Comercio.

Durante cinco años, Farfán trabajó en silencio para concretar su nuevo negocio, involucrando a su familia y equipo de trabajo en el proceso. “Se involucró mi familia, mi equipo de trabajo y todas las personas que hemos estado trabajando duro para que se haga realidad. Hacer un mall no es tan sencillo, es complicado. Gracias a Dios lo estamos disfrutando y espero que a la gente también le guste”, expresó.

Actualmente, hay dos tiendas disponibles: una de 50 m² y otra de 100 m², con rentas de US$ 1.750 a US$ 3.500. Los contratos son de 5 a 10 años, ya que no se permiten contratos cortos, según un asesor comercial del mall.