Producto de ello, se realizó el acta de intervención, llevándose a cabo las diligencias correspondientes. Darwin Condori fue detenido y llevado a la comisaría de Santa Luzmila, Comas, ya que al momento del operativo él se encontraba en su departamento por ser dueño. Los otros agentes denunciados no corrieron la misma suerte, ya que habían abandonado el inmueble horas antes de la denuncia.

"Pero grande fue la sorpresa al advertir que los órganos encargados de la investigación, no habían efectuado mayores diligencias que unas preliminares. Por esta razón, dispuse que el Órgano de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, dependiente de mi despacho, inmediatamente intervenga Inspectoría y se constituya los órganos de investigación para determinar responsabilidad contra los funcionarios policiales que hicieron dormir esta denuncia, que no le dieron trámite. Es una situación que no debió de ocurrir", concluyó.