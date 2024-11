RENIEC envía comunicado ante supuesta filtración de datos de 32 millones de peruanos

La alerta fue difundida por el usuario de la red social X (anteriormente Twitter), conocido como ‘Dark Web Informer’, el mismo que previamente dio la voz de alarma sobre el caso de filtración en el banco Interbank. En la mañana, ‘Dark Web Informer’ publicó que un “actor de amenazas” afirmaba haber filtrado información sensible del RENIEC. Según su publicación, los datos comprometidos incluirían nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones, nombres de los padres, información laboral, y otros detalles personales de 32 millones de peruanos.

Horas después de que se viralizara la denuncia en redes, RENIEC emitió un comunicado oficial en sus propias cuentas de redes sociales para aclarar la situación. La entidad registral fue contundente: “La información es falsa, la base de datos no ha sido vulnerada” . En su mensaje, el organismo detalló que la imagen circulante en redes contiene rubros de datos que no figuran en sus registros, como la información laboral.

¿Qué implica esto? RENIEC aseguró que, al no almacenar datos laborales de los ciudadanos, la afirmación de que esa información forma parte de la base de datos comprometida es incorrecta. Esto ha permitido a la entidad desmentir los rumores de manera sólida, ya que los detalles supuestamente expuestos no coinciden con la estructura de su registro.

De acuerdo con ‘Dark Web Informer’, la advertencia de esta filtración provendría de un supuesto hacker que se hace llamar ‘Gatito_FBI_NZ’, quien publicó la afirmación en un foro especializado en venta y exposición de datos sensibles. Sin embargo, a pesar de la aparente seriedad de la advertencia, hasta el momento no hay evidencia concreta que respalde esta supuesta vulneración.

RENIEC exhorta a la población a no dejarse llevar por rumores infundados ni caer en pánico frente a este tipo de informaciones que circulan sin confirmación. Este llamado es especialmente relevante en un contexto donde la seguridad de los datos es una prioridad y los ciudadanos buscan fuentes confiables.

En situaciones donde exista duda o preocupación sobre la integridad de los datos personales, RENIEC recomienda a los ciudadanos seguir los canales oficiales para obtener información verificada. Asimismo, mantenerse informado sobre buenas prácticas de seguridad cibernética, como no abrir enlaces sospechosos o no proporcionar información personal en sitios no seguros, puede ser una medida adicional de protección.