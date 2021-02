Hombre denuncia robo de balón de oxígeno en cola: "Es necesidad para un familiar"

Un hombre se quebró al revelar que le robaron el balón de oxígeno que llevó a recargar en Villa El Salvador, un elemento esencial para sus familiares con coronavirus.

En declaraciones a América Hoy, el sujeto indicó que dejó su balón por unos minutos en la cola mientras pedía información. En ese descuido, una persona le robó este bien esencial.

"Me acaban de robar mi balón de oxígeno. Lo que pasa es que debemos hacer cola todos los días", señaló.

Detalló que después del robo, el joven que pone en lista a las personas que recargaran oxígeno ya no quiso considerarlo.

"Allá abajo hay un joven que no me quiere incluir a ningún lado. La vez pasada me han llevado a la Policía pensando que yo era un vendedor de cola cuando yo vengo acá por mis suegros. Y ahorita me acaban de robar mi balón de oxígeno", reveló.

"No es posible, cuando le digo a la policía que tomen mi denuncia me dicen que vaya a la comisaría. Cómo es posible que acá se pierda un balón de oxígeno que es necesidad para un familiar", agregó indignado y con la voz entrecortada.

Como se puede apreciar en las imágenes difundidas por el citado medio, largas colas de personas con sus balones de oxígeno se registran en el lugar. Ellos están a la espera de poder ser atendidos y llevar este recurso para la atención de sus familiares positivos a COVID-19.