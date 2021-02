Cuarentena: ambulante critica medidas del Gobierno ante falta de dinero para sobrevivir

Ante el inicio del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno, personas que viven del día a día han optado por salir de manera informal a vender productos y así poder solventarse económicamente, aunque ello los lleve a un riesgo de contagio de COVID-19.

Es así como uno de los vendedores ambulantes que llegó hasta el distrito de La Victoria, en el jirón Luna Pizarro, manifestó su malestar ante las exigencias que ha dado el Gobierno a un sector que no ha recibido ninguna ayuda del Estado. Asimismo, criticó que el bono anunciado por el Ejecutivo se entregue luego de los 15 días de cuarentena.

"Estoy tratando de vender algo, ayer recién salí. El bono va a llegar cuando ya todos estemos en el cementerio. Las medidas del Gobierno son para la clase A y B, ¿y la gente pobre?”, comentó para las cámaras de Latina.

El ciudadano aprovechó para cuestionar el monto que se entregó en anteriores ocasiones ante las medidas restrictivas del Gobierno para enfrentar el incremento de casos de coronavirus (COVID-19) en el país.

“¿Pero cuándo va a llegar?, ¿ahorita?. Mi esposa recibió el bono anterior. Solo alcanzó por 3 meses, ¿usted cree que alguien va a poder vivir con 700 soles?”, sostuvo.

Asimismo, describió que la salida de personas a las calles para vender productos responde a la necesidad que sienten por conseguir recursos que les permitan soportar el confinamiento.

“La gente que usted está viendo aquí no es porque le da la gana, no es porque quiere fastidiar a la autoridad, no es porque quiere molestar, sino que tienen necesidad”, manifestó.

Actividades permitidas para esta cuarentena total

Entre los rubros económicos y actividades que continuarán figuran agricultura, pesca y acuicultura, energía, hidrocarburos, minería y actividades conexas, manufactura en general y construcción.

También se permite que clínicas, farmacias y boticas puedan prestar atención, mientras que, en el rubro de los comercios, está permitida la reparación de vehículos motorizados, no motorizados y bicicletas.

Asimismo, el Gobierno dio a conocer que están permitidos los siguientes servicios: transporte de pasajeros por vía férrea, navegación, emisión de brevetes, inspección vehicular, mensajería, hospedaje y alojamiento, entre otros.