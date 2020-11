Luis Fernando Araujo apareció y denunció al grupo terna de mantenerlo secuestrado

Luis Fernando Araujo por fin apareció tras llevar más de 48 horas desaparecido. Como recordamos, el joven de 24 años asistió el último sábado a la segunda marcha nacional en contra de la corrupción que aqueja a nuestra sociedad y el gobierno de facto de Manuel Merino.

Su madre y amigos del joven, empezaron a hacer una cadena de información para dar su paradero. Sin embargo, pasaban los días y no se sabía nada del joven mencionado.

A través de las redes sociales, muchos peruanos se preguntaban dónde podría estar. Sin embargo, en horas de la tarde de este martes 17 de noviembre, Luis Fernando apareció y no dudó en denunciar al grupo terna de la PNP de ser el causante de su desaparición, además, sostuvo que llevó tres días encerrado en una habitación si comer ni darle agua.

"Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el grupo terna. Me han tenido reducido, sin comer, ni tomar agua por tres días. He estado en una habitación encerrado con otra persona, no sé quién era porque estábamos separados. Estoy bien, gracias a Dios, tengo unos golpes que cualquiera los soporta. Gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para encontrarme", expresó el joven.

Esta declaraciones se dieron mientras su madre lo abrazaba y no dejaba de llorar de emoción al encontrar a su hijo.

Cabe mencionar que aún falta por encontrar a Gabriel Rodríguez Medrano. Tras las declaraciones de Luis Fernando, nos hace sentir que este joven podría ser el único que falta por ubicarlo.

Con esta denuncia se espera que la PNP responda por su actuar frente a estos jóvenes que solo iban a una marcha pacífica.