Marcha Nacional: ¿Cómo podemos ayudar a Jon Abel Cordero Morales?

Jon Abel Cordero Morales, jamás imaginó que ir a levantar su voz de protesta el último sábado 14 de noviembre, durante la segunda marcha nacional, le costaría quedar cuadrapléjico. El joven de 24 años necesita de nuestra ayuda, luego que algunos perdigones que disparó la policía se le incrustaran en la espalda, alojándose éstos proyectiles en su médula espinal.

Abel Cordero fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza. Verónica Morales, su madre, contó que su hijo no siente las piernas y espera recibir una segunda opinión médica que le devuelva la fe a él y su familia.

“El cirujano dice que los perdigones están en la médula, están adentro, que no hay solución. Yo igual quiero escuchar otra opinión. Dios es grande, él no hizo nada malo, quiso expresarse y no es justo lo que estamos viviendo, no solamente yo sino varias mamás”, dijo Verónica Morales, según comparte El Comercio. “Él fue a una marcha pacífica, no es ningún delincuente, él me ayudaba a cuidar a mi padre y no es posible que le pase esto. De todas manera yo quiero otra opinión porque este doctor era muy frío en verdad, no puede ser eso”, agregó la madre del joven herido.

Recordemos que Abel se preparaba para ingresar a la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Amigos y familiares hicieron un plantón en los exteriores del hospital y con carteles en mano para pedir justicia por este acto que trunca los sueños del joven .

¿Cómo podemos ayudar a Jon Abel Cordero Morales?