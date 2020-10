Enel anuncia corte de luz desde este lunes hasta el domingo 25 de octubre en varios distritos

La empresa multinacional encargada de distribuir energía eléctrica a millones de peruanos, Enel, anunció que desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre se realizarán cortes de luz en algunas zonas de los distritos de Lima y Callao en horarios acotados.

Enel emitió un comunicado donde señala que estos cortes de luz se realizan de manera preventiva “para mejorar la calidad del servicio”.

“Semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en el comunicado de la empresa.

Corte de luz en Lima y Callao lunes 19 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 09:00 – 17:00

AH Santa Maria mzs A-B, AH Santa Maria Ampliacion mzs M3A-M3B, AH Las Lomas de Santa Maria mzs A, Agrup Fam Praderas de Las Lomas mzs C-D, AH Andres Avelino Caceres mzs M3A.

SAN MIGUEL: 09:00 – 17:00

Av Costanera Cdra 12-21-22-23-24, Vilcahuara Cdra 1-2, Pascual De Andagoya Cdra 1-2, Micaela Bastidas Cdra 1, Ca Aviacion Cdra 1, Totorales Cdra 1, Av La Paz Cdra 22.

MI PERU: 11:00 – 16:00

AH Los Girasoles de mi Peru mzs A-A1-B-B1-C1, AH Los Jardines De Mi Peru mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I, AH Señor de los Milagros Mi Peru mzs N10-N11-N12, AH Daniel Alcides Carrion Reubicados mzs N9, AH 15 de Julio mzs A1-B-B1-C-D-E-E1-F, AH 14 de Marzo Mi Peru mzs N8, AH Vista Alegre mzs A-B, Av Canto grande Cdra 14.

PUENTE PIEDRA: 09:00 – 17:30

Asoc San Pedro mzs D, Asoc Rosa Luz III Etp mzs A-C-H, Asoc San Pedro de Puente Piedra mzs A-B-B'-CD, Asoc Viv Horacio Zevallos mzs A-B-C-F, Asoc Viñas del Norte mzs A-B-C-D, Asoc Los Jasminez mzs A-B.

VENTANILLA: 08:30 – 16:30

AH Ampl Gr Res A4 Proyc Piloto Pachacutec mzs Y11, AH Proyc Piloto Pachacutec SCT C mzs B6, Proyc Piloto Pachacutec sct C Gr C2 mzs E3, Proyc Piloto Pachacutec Sct C Gr C1 mzs A4-A5-B5-C5-C6-D4-D6-E6, AH Ampliacion A4 mzs G-H.

Corte de luz en Lima y Callao martes 20 de octubre

RIMAC: 09:00 – 17:00

Jr Viru Cdra 2-3-4-5-6, Prolg Tacna Cdra 1-2, Ayabaca Cdra 2-3-4, Av Francisco Pizarro Cdra 2-3, Jr Camarones Cdra 4, Jr Malecon Rimac Cdra 3-4-5, Psje Salitral Cdra 2, Av Circunvalacion Cdra 3, Jr Diego Quispe Cdra 1, Av Hector Carcia Rireyro Cdra 3, Psje Santa Rosa Cdra 1, Casma Cdra 2.

JESUS MARIA: 14:00 – 16:30

Psje Cochabamba Cdra 3, Psje Santiago Cdra 23, Arnaldo Marquez Cdra 22-23, Jr Rio de Janeiro Cdra 3, Diego de Almagro Cdra 2-3, Prolg Quirto Cdra 23.

MI PERU: 08:00 – 18:00

AH 7 de Junio Mi Peru mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-O-P-Q, AH Confraternidad Mi Peru Sct III mzs A-B-CD-E-F, AH Confraternidad Mi Peru Sct 5 mzs A-B-C, AH Mi Peru mzs A11-A12-A14-A15-A17-A18-C12-C13-C14-C15-B1-B3-B5-B6-B7-B8-K1-K2-K6, AH Mi Peru Ampliacion mzs K1, Junta Vec Los Pinos de Mi Peru mzs L7, AH Mi Peru Grupo B mzs B3, AH Confraternidad Mi Peru Sct 4 mzs A-C.

SUPE PUEBLO: 15:00 - 16:30

C.P Los Molinos Mz E O S Q P R U, Calle Las Palmeras, Calle Las Fresas, San Baylon, Lotizadora Casimira Mz B, Calle Los Paltos, Calle Rafael Changa Aldave, Calle Los Cipreses Mz T; C.P San Nicolas Mz B; en el distrito de Supe Pueblo.

Corte de luz en Lima y Callao miércoles 21 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 09:00 – 19:00

Agrup Fam Las Vegas II Etp mzs A-B-C-D-E, Agrup Fam Las Vegas III Etp mzs B-D-E-F-G-H-I, Agrup Fam Santa Rosa de Santa Maria mzs A4-B4-C4-D4-E4-F4-G4-H4-I4-J4-K4, AH Santa Maria Ampl Parc 3 Sec Nva Alianza 1 y 2 mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I, Agrup Fam Los Portales de Sta Maria mzs A-C-E-G-H-I, AH Santa Maria Programa Ciudad Mariscal Caceres Sct IV mzs O2, Agrup Fam San Juan Bautista de Santa Maria mzs B-D-I-K-N, Agrup Fam Las Lumbreras de Sta Maria I Etp mzs A, Agrup Fam Las Lumbreras de Sta Maria II Etp mzs A1-B-B1-C-D1-F-G-H-N1-U1-Z1, Agrup Fam Las Lumbreras de Sta Maria III Etp mzs J2-J4-K1-L1-O1-P1-Z2-Z3-Z4-Z5, Agrup Fam San Juan Bautista de Santa Maria mzs A-B-C-E-H-I-J-K, AH Santa Maria Ampl Parc 4 Sct Las Lomas mzs M3A, Agrup Fam Estrella de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F-G, AH Santa Maria mzs A3-D3-E3-F3-G3-H3-J3-L3-O2-U2-V2-X2-Z2, Asoc Viv Las Praderas de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F.

INDEPENDENCIA: 10:00 – 15:00

AH Bellavista II mzs A-B-C-D-E-G-H-I-J-K-M-N-O-Q-R, AH Bellavista III mzs K-L, AH Santisima Cruz y Ampliacion mzs C1.

SAN MIGUEL: 10:00 – 17:00

Av La Paz Cdra 1-2, Av San Miguel Cdra 4-6-7-8, Independencia Cdra 2, La Mar Cdra 2-3-4, Av Juan Bertoloto Negro Cdra 1-2-3-5-6, Jr Simon Bolivar cdra 1-2, Av Malecon Bertolotto Cdra 2, Jr Federico Gallese Cdra 5-8, Sucre Cdra 2, Arica Cdra 3-4-5-6-8-9, Tacna cdra 9, Jr Ramon Castilla Cdra 1-2, Jr Miguel Grau Cdra 1-2-3, Ca Alfonso Ugarte Cdra 1-2, Bolognesi Cdra 1-2-3, Ca Parque Principal Cdra 1, Av Libertad Cdra 1, Psje Los Nardos Cdra 1, Psje Las Rosas Cdra 1, Leoncio Prado Cdra 1, Psje Los Claveles Cdra 1.

PUENTE PIEDRA / CARABAYLLO: 09:00 – 17:00

AH Valle Hermoso EL Mirador II mzs A-B-C-D-E-LL-N-Q-R-S, Asoc Peq Avicultores El Dorado mzs K-R-W, Asoc Peq Avicultores El Dorado II Etp mzs A-B1-C-C1-E1-E2, Asoc Agropecuaria Lomas EL Dorado mzs AB, Asoc De Viv El Dorado mzs A-M-N-P-W-Y, Av El Dorado Cdra 1, CP Las Piedritas mzs B-C-D-E-F-P, Av Contumaza Cdra 11, Av Rosendo Sandoval Cdra 6, Ca Piura Cdra 1, Asoc De Viv El Dorado II Etp mzs A-CE1, Agrup Fam Monte Verde El Dorado mzs G, Ca Alfonso Alva Diaz Cdra 1, Av Cajamarca cdra 7, Ca Alberto Anaya Jorge Cdra 1, Asoc San Miguel Arcangel mzs A.

PUENTE PIEDRA: 08:30 – 17:30

Ca Los Sauces Cdra 3, Panamericana Norte Km 25 Fundo Soriano, CONDOMINIO LOS SAUCES I ETP.

HUARAL: 13:30 A 17:30

Centro Poblado Nueva Estrella Mz. A, B, D, E, F, G, I, K, L, U; Asociación de Vivienda La Macarena Mz C, D, E; ubicado en el distrito de Huaral.

Corte de luz en Lima y Callao jueves 22 de octubre

SAN ANTONIO DE CHACLLA: 09:30 – 17:30

Asoc Grupo Familiar Cuarta Maravilla mzs LA-LC-LD1-LE-LE1-LF-LI-LK-LM-LN-LO-LP-LP1-LR.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 11:00 – 16:00

Av El Sol Cdra 1-2, Urb Canto Grande mzs G-H.

RIMAC: 10:00 – 18:00

Jr Los Cabildantes Cdra 3, Av San Cristobal Cdra 8, Jr Los Serenos Cdra 2, Los Ayuntamientos cdra 1, Jr Jose Olaya Cdra 2, Los Alguaciles Cdra 2, Los Corregidores cdra 1-2, Villa Maria del Rimac mzs A-B-C-D-E, Almagro El Joven Cdra 1-2, Asoc Pob Ampl Villa Fatima mzs 14, Los Licenciados Cdra 1, 28 de Julio Cdra 1.

VENTANILLA: 09:00 – 17:30

Proyec Int Viv Santa Rosa de Lima mzs A2-B1-B2-C1-C2-F1-I2-J2-K2, Asoc ADESESEP mzs A1-B1-C1-C2-C3-C5-C6-D1-D2-D3-D4-C5-E1-E3-E5-G3-G4-K1-M1, AH Jenny Bumachar de Kouri A-B-C-E-F-G-H-I-J, AH Pyto Pil Nvo Pachacutec Grupo Res B3 mzs B-C, AH 19 de Agosto nuevo Pachacutec mzs B-C-E, Asoc Viv PROFAM PERU mzs N6-N10-N11-N13-N15-N16-N17-N19, AH Pyto Pil Nvo Pachacutec Grupo Res B4 mzsC-D-E-F-G-H-I-J-M-N-O-P, AH Puerto Pachacutec mzs A1-A3-A9-A10-B2-B3-B4-B5-B6-B7-C1-C2-C3-D1-D2-D4-D6-D7-E1-E3-E5-F4-F6, AH 15 de Octubre mzs A-B-C-D-E, Ah Los Proceres Parcela I mzs D-E-F-G-H-IJ-K-L-O-P-Q-R.

Corte de luz en Lima y Callao viernes 23 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 10:00 – 17:00

AH Villa El Rosario Etp II mzs A-C-D-E-F-G-H-I-J, AH Villa Victoria mzs A, AH Antiguo Cerro Los Sauces II mzs C-D-E.

MAGDALENA DEL MAR: 09:00 – 16:00

Av Gral Juan Antonio Pezet Cdra 16-17-18-19, Av Salaverry Cdra 30-31-32-33-34, Jr Contralmirante Montero Cdra 4, Ca Jose Dionicio Anchorena Cdra 3-4, Baltazar La Torre Cdra 8-9, Jr Alberto Del Campo Cdra 4, Ugarte y Moscoso Cdra 6-7-8, Manuiel Gonzales de la Rosa Cdra 2, Anchorena Cdra 4, A Bolognesi Cdra 3-4, Gral La Fuente cdra 2.

ANCON: 09:00 – 18:00

Asoc Popular Villamar de Ancon mzs 35-36-37-38-39-40-41-42-55-56-58-59-60-61-62.

VENTANILLA: 08:30 – 17:30

AH Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec mzs A', AH Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec Gr A1 mzs A-A'1-A'2-A1-A2-B.

COMAS: 08:00 – 18:00

Av 21 Cdra 2, Av Manuel Gonzales Cdra 15, condominio parque LOS GIRASOLES

COMAS: 08:00 – 18:00

Jr Manuel Gonzales Prada Cdra 11-12-13-15, Manuel Salcedo Cdra 4, Av Retablo Cdra 10-11-12, Av Micaela Bastidas Cdra 8-9, Asoc Virgen del Rosario mzs A-B-C-D, Av Universitaria Norte Cdra 80-82-84, Coop Viv Primavera mzs A1-B1-C1-D1-E-F-F1-G-H-I-J-K-M, Av Jamaica Cdra 8, Jr Segundo Roca Cdra 3, Jr Enriquez Cdra 1, Jr Pedro Paulet Cdra 2, El Retablo 2da Pte mzs T-U-V-W-X, Ca Razuri Cdra 1, AH Juan Pablo II mzs A3.

CHANCAY: 11:30 - 13:30

C.P. Estrella de La Mañana II etapa Mz A a G ubicado en el distrito de Chancay

Corte de luz en Lima y Callao sábado 24 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 09:00 – 19:00

AH La Canoa mzs M, Jr Las Alheñas Cdra 3, Urb San Ignacio mzs F-G-H-J-M-N, Jr Los Badianes Cdra 3, Las Ortigas Cdra 23, Jr Los Amelos Cdra 22, Av Canto Grande Cdra 22, Jr Mimbreras Cdra 22, Jr Los Huertos Cdra 23.

SAN MIGUEL: 09:00 – 17:00

Av Costanera Cdra 10-11-12, Av La Libertad Cdra 12-13, Av La Paz Cdra 9-10-12-13, Jr Palma Cdra 1, Francisco de Zela Cdra 1, Ca Jorge Chavez Cdra 1, Jr Palma Cdra 1, Av El Ejercito Cdra 4, Jr Nicolas de Pierola Cdra 1-2.

MADGALENA DEL MAR: 10:00 – 15:00

Jose de Acosta Cdra 1, Av Alberto del Campo Cdra 4, Contralmirante Montero Cdra 4, Ca Bernardo Monteagudo Cdra 2, Jr Felix Dibos Cdra 10, Flora Tristan Cdra 5, Manuel Gamero Cdra 5.

BELLAVISTA: 08:00 – 18:30

Victor Fajardo Cdra 9, Jr Tupac Amaru Cdra 2, Vigil Cdra 2-6-7, Espinar Cdra 6-7-8, Bolognesi Cdra 9-10, Olaya Cdra 3, Jr Cahuide Cdra 1, Maranga Cdra 4, Mcal Castilla Cdra 4.

HUACHO: 08:30 - 12:30

Plazuela Reyes Buitron, Las Terrazan del Malecon Rocca, Malecon Roca espalda del CC Plaza Sol; ubicado en el distrito de Huacho.

Corte de luz en Lima y Callao domingo 25 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO: 00:00 – 08:00

AH Sta Maria Ampl Parc 3 Sct Nueva ALinaza 1 y 2 mzs A-B-C-D-E-F-G-H, AH Villa 2 de Enero mzs A1-B-CC1-D-F-G-H-H1-K-K1-L1-O-P-Q-Q1-S-T-U-W-Y-Z, Agrup Fam 4 de Agosto mzs T1-T5-T12-T13, Agrup Fam Las Vegas III Etp mzs D-E-F-G, Agrup Fam Sta Rosa de Sta Maria mzs B4-C4-D4-F4-G4-H4-K4, Conj Hab Mscal Caceres Sct II mzs B14-B16, AH Santa Maria Sec 1 Agosto Amp mzs A-A1-B-B1-C1-D1-F1-G1-H1-L1-M1, Agrup Fam nuevo Milenio mzs B4-C4-D4-E4-F4, Agrup Fam Las Lumbreras III Etp mzs Z2-Z3, AgrupFam Mercedes Cabanillas mzs A-B-C-D-E-F, Agrup Fam San Juan Bautista mzs A-B-C-E-I-K-L-LL-K, AH La Gruta de Santa Maria mzs A-B-B2-C-C1-C2, Santa Maria mzs A, Agrup Fam Los Portales de Santa Maria mzs A-B-C-D-E-G-H-I, Agrup Fam Señor de los Milagros mzs J-L-K, Agrup Fam Las Lumbreras II Etp mzs A1-B1-D1-H1-J1-N1-V1-W1, Jr Domingo Espinar Cdra 43, AH Simon Bolivar II Etp Ampliacion mzs Y, AH Santa Maria ampl 28 de febrero mzs Z2, CD Mariscal Caceres Sct IV Ampl Sta Maria mzs E3, Agrup Fam Estrella de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F, Agrup Fam Mercedes Cabanillas mzs A1-B-C-C1-D-E1-E3-F1-G,Agrup Fam Las Vegas II mzs A-B-C-D, Asoc Viv Las Praderas de Sta Maria mzs A-B-C-D-E, Ah Ampl Corazón de Jesus Siglo XXI mzs D-E-F, Agrup Fam T Prima2 mzs T'2B-T'2C-T'2D, AH Santa Maria Ampliación mzs A3-C3-D3-E3-F3-G3-H3.

BREÑA: 09:00 – 18:00

Av Uruguay Cdra 4-5, Chota Cdra 10-11.

BARRANCA: 08:30 - 18:00

Av. Chorrillos; Balneário de Miraflores, Centro Poblado Puerto Chico; ubicados en el distrito de Barranca.