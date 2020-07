¿Bono para los artistas? Ministerio de Cultura les dará apoyo económico de hasta 75 mil soles

El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición de los actores culturales y organizaciones portadoras de patrimonio un apoyo económico para poder afrontar los gastos del sector producto de la pandemia por el coronavirus, según su vocero Santiago Alfaro.

En ese sentido, Alfaro resaltó que no se trata de un bono económico, más bien es un financiamiento para la reactivación financiera del sector.Este apoyo, enfatizó, no tiene carácter competitivo.

"No es un bono, lo que está financiándose es la reactivación y no es competitivo. No es que los postulantes van a competir entre sí, lo que se va a hacer es que un comité evaluador, independiente, vayan a revisar las postulaciones y que se otorguen los recursos en función del cumplimiento de estas tres condiciones", indicó.

Dependiendo de las características de los gestores culturales, este apoyo económico va desde los 7500 soles y puede llegar a los 75 000 soles.

"Los montos son variados, una persona natural, un trabajador independiente puede recibir como máximo S/7500, si están asociados, si son un grupo de personas pueden llegar hasta S/35 000 y si son personas jurídicas, empresas pueden llegar hasta S/75 000", agregó.

¿Cómo puedo postular para este apoyo económico?

"Este es un subsidio que es condicionado a tres factores, tienes que ser trabajador de la cultura, tienes que haber sido afectado por la pandemia y se tiene que llenar un plan de amortiguamiento, es decir, sustentar un poco el pedido de los recursos que se tiene", indicó Alfaro.

Este apoyo económico se da tras oficializarse el Decreto de Urgencia N° 058-2020. Si deseas conocer las bases para acceder a este subsidio, ingresa AQUÍ.