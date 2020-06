Congresista Enrique Fernández Chacón de 77 años da positivo a COVID-19

La COVID-19 continúa rodeando los escaños del Congreso de la República. Esta vez, el reconocido congresista por el Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, confirmó que a sus 77 años de edad ha dado positivo a la temible enfermedad que ya ha cobrado la vida de 5 301 peruanos.

“Estuve con fiebre hace ocho días atrás, tuve la suerte que este mi hijo, me estuvo acompañando, atendiendo, y ya ahora estoy en la clínica dando los toques finales de la enfermedad”, señaló el parlamentario para RPP.

Según el parlamentario, desconoce cómo fue que se contagió de este mortal virus. Por el momento, la fiebre ya disminuyó, pero aún sigue recibiendo oxígeno.

"Voy a cumplir 78 años, me tengo que cuidar porque sé que no la puedo contar si me descuido, tome todas las precauciones, pero que la voy a librar”, agregó.

Fernández Chacón asegura que viene cumpliendo con todas las disposiciones recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para controlar la propagación del virus. Sin embargo, sus simpatizantes se encuentran preocupados, pues el legislador pertenece al grupo vulnerable de esta enfermedad.

Hasta el momento, ya son 12 parlamentarios que han contraído la enfermedad que tiene en jaque a todo el Perú.

¿Quiénes son más vulnerables al Covid-19?

Por lo que sabemos hasta ahora, el perfil con mayor riesgo a esta enfermedad incluiría a varones mayores de 60 años con patologías crónicas sobre todo de tipo cardiovascular, o bien con factores de riesgo cardiovascular, como son hipertensos, diabéticos y fumadores, y también el riesgo sería mayor en personas con cáncer o con problemas respiratorios crónicos.