Cajamarca supera la pandemia de COVID-19 gracias a las rondas campesinas: "Lo hemos controlado"

En el día 68 del estado de emergencia, el Ministro de Defensa, Walter Martos indicó que la pandemia de la COVID-19 ha sido controlada en la región Cajamarca, resaltando además la buena cultura de sus pobladores.

"En cajamarca la pandemia está totalmente controlada. Hicimos una muestra de varios sectores y todos salieron negativos", señaló el Ministro.

El titular de la cartera señaló que en la región Cajamarca y Lambayeque, la pandemia ha tenido un comportamiento distinto debido a las acciones de los pobladores.

Cajamarca

"En las visitas que he hecho a Cajamarca, me he dado cuenta que todas sus autoridades han dejado todos sus intereses personales por el bien de la salud y la vida de su gente, por ello, de manera responsable, su población a adoptado las medidas impuestas por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus", indicó.

Asímismo, resaltó la importancia de la intervención de la policía, fuerzas armadas y las rondas campesinas, las cuales han sido eficientes, pero no tan exigentes como en otras regiones, pues esto se debe a la obediencia y compromiso de los cajamarquinos.

Lambayeque

En referencia a Lambayeque, confesó que en las primeras visitas que tuvo a esa región, las autoridades no encontraban forma de que la población cumpla con las medidas. "Estaban desarticulados y su población con un bajo respeto a las normas haciendo que la pandemia se extendiera rapidamente".

Sin embargo, debido a la crisis de contagios y desabastecimiento en los hospitales de Lambayeque, la población habría tomado conciencia.

"Si todos los peruanos tuviéramos la cultura del respeto a la norma, lo único que tendría que pedir el Gobierno es un autoislamiento. Desafortunadamente hay una gran mayoría que aún no tiene internalizado esta cultura, por ello se necesita decretar un aislamiento obligatorio", acotó.