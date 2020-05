“No me importa que las personas sufran”: beben y bailan en calles de Iquitos | VÍDEO

Iquitos es una de las ciudades más afectadas por el nuevo coronavirus en el país, pero a sus pobladores poco o nada les importa, puesto que, en el marco del Día de la Madre, un grupo de vecinos del sector Cardoso, del distrito de Belén, organizaron una fiesta en plena vía pública, donde las botellas de licor no faltaron.

Los vecinos de la zona decidieron juntarse pese a la orden de inmovilización social obligatoria que rige todos los domingos debido al estado de emergencia.

“Este es mi barrio alegre”, dice el joven que graba e incita a una de las mujeres a tomar el alcohol para luego proferir una serie de improperios.

Entre los participantes de la fiesta, ni uno lleva mascarillas, ni mucho menos respetan el metro de distancia. Mientras beben la cerveza del mismo vaso.

Incluso en el lugar hay menores de edad, que no solo se exponen a contraer el virus, sino a otros tipos de peligros.

“Podrá haber miles de muertos, pero mientras en mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta personalmente. Soy sincero, no me llega al corazón, a mí no me importa que las personas sufran”, se escucha.

Según el Ministerio de Salud, Loreto reporta hasta el momento 1,834 contagios y 78 muertos por coronavirus. Es la quinta región más afectada, solo después de Lima, Callao, Lambayeque y Piura.