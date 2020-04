Coronavirus: ¿Cómo afrontar la muerte de un amigo durante la cuarentena?

Estamos en tiempos difíciles y lo único que pensamos en estos momentos de crisis a causa del coronavirus es que nuestros seres queridos estén bien. Pero, lamentablemente las circunstancias no siempre son las que se espera y nos llega las malas noticias de un ser querido.

Es más, la crisis sanitaria que vive el mundo entero nos ha obligado a reorganizar la vida de forma precipitada, pero también la muerte. Ya que ahora se nos imposibilita sumar, la acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos momentos para evitar que se conviertan en focos de contagio de Covid-19 y los funerales se está restringiendo al mínimo imprescindible.

Sin duda esta situación es sumamente duro, ya que quisiéramos acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos momentos o al menos despedirnos en su funeral. Ante esta difícil circunstancia queremos brindarte algunos consejos para afrontar la muerte de un amigo durante la cuarentena, señalados en el portal Hora Jaén.

- Sensaciones normales. Si has perdido a un familiar por el Covid-19 y no has podido acudir para prestar la ayuda que hubieras querido, tu dolor es totalmente comprensible. No sientas culpa porque nadie sabía lo que iba a pasar, solo recuerda que no fue tu culpa.

- Comparte tus sentimientos. Si has perdido a tu amigo, es probable que te atormenten pensamientos sobre si tu ser querido sufrió mucho antes de morir u otras circunstancias negativas. Pero lo único que estás logrando con ello es atormentarte lo mejor es compartir tus sentimientos con alguien de tu confianza para dejar ir la pena.

- No murió solo. Es cierto que en estas circunstancias no podemos acompañar a nuestros seres queridos, pero piensa que alrededor de él o ella había un equipo de profesionales que lo cuidaron y protegieron hasta el final e hicieron lo mejor que supieron, y que le dieron todo el cariño que fueron capaces

- Sin velatorio ni funeral. Si a causa del confinamiento no has podido asistir al ritual de despedida que te hubiera gustado, puedes hacer tu propio ritual de despedida en casa, tú solo o bien con aquellas personas que convivas o incluso conectándoos en una videollamada colectiva. Lo mejor forma de sobrellevar este momento es con los amigos y familiares, aunque sea de manera virutal.

Finalmente, debes saber que la salud mental juega un papel fundamental en estos tiempos de coronavirus. Asimismo, si sientes que necesitas ayuda, el Gobierno Regional del Callao brindará orientación y ayuda psicológica vía videollamadas a las personas que estén sufriendo estrés, ansiedad o depresión, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio.