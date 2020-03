Mujer humilla e insulta a miembros de la PNP al no presentar salvoconducto

En el marco del estado de emergencia y la cuarentena decretada a fin de contener la propagación del nuevo coronavirus un nuevo caso de desacato a la autoridad se registró en nuestro país.

Una mujer embarazada fue la protagonista de una fuerte discusión en la que insulta y humilla a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) al ser intervenida por los agentes policiales.

Mujer embarazada se enfrenta a policías

Un usuario de Facebook registró la intervención de dos policías a un vehículo rojo en el cual viajaba la mujer embarazada junto a otras personas.

En el video se puede apreciar que la fémina realiza un reclamo a los miembros de la PNP por haber detenido su auto. Al no poder continuar con su viaje la mujer se baja del auto y amedrenta al efectivo.

“A mí no me faltes el respeto. Qué cosa te has creído tú, que por tener esta cochinada (mientras le lanza un manotazo a la placa de su apellido)”, dijo la joven, quien usaba guantes y mascarillas.

Toda esta situación sucedía bajo la mirada de los transeúntes que se encontraban en los alrededores y que pedían que la mujer fuera llevada a la comisaría. No obstante, algunas personas comentaron que debido a su condición era preferible que siga su camino.

Sin embargo, momentos después la mujer se acerca al policía con actitud prepotente y lo reta a que la arreste. “Llévame a ver, llévame. (...) Estás huev*n tú, qué cosa tienes”, grita la joven.

En ese momento intervino una mujer policía y le pidió a la gestante que se calme. “No abuses de tu condición. No te tienes por qué faltarle el respeto a nadie. Sube a tu vehículo porque no vas a pasar”, le dijo.

Los agentes policiales optaron por no dejar pasar el carro pues no tenía el permiso correspondiente, según informó La Republica.

Cabe mencionar que la acción se dio en el marco del cumplimiento de la norma que prohíbe la circulación de vehículos particulares a partir de las 5 de la mañana. Puedes ver el video en este enlace.

Con información de La Republica/Sociedad