“Elsas” de Frozen 2 encantan con gran musical en los Oscar 2020

Nunca antes visto. “Into the unknown” de Frozen, nominada a Mejor Canción Original, fue interpretada en los Premios Oscar 2020 por las 10 artistas que dieron su voz para darle vida a Elsa alrededor del mundo.

Participaron en esa actuación Carmen Sarahí, de México; Gisela, de España; Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia; y Gam Wichayanee, de Tailandia.

“Ha sido un sueño estar todas juntas. Idina se ha portado increíblemente cariñosa con nosotras. Lo estamos disfrutando todas al máximo. No nos queremos ir”, señaló la artista mexicana Sarahí antes de subir al escenario.

Disculpen, pero esta presentación de Into The Unknow de Frozen me tiene llorando. Qué hermoso como todas las Elsas del mundo unieron sus voces en diferentes idiomas. La música no conoce de fronteras. #Oscarspic.twitter.com/Uwk40ckbvI