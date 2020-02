Merly Morello sugiere a mujeres no mostrar miedo a los acosadores sexuales porque los fortalece

La adolescente actriz Merly Morello, quien interpreta a la dulce “Lili” en la serie “De Vuelta al Barrio”, sufrió un acto de acosamiento por Instagram por parte de un depravado hombre. Fue su madre quién realizó la correspondiente denuncia. Han pasado semanas de lo ocurrido y Merly ha decidido dejar un importante mensaje a las mujeres que son víctimas de este tipo de delito.

La joven decidió pronunciarse sobre la indignante situación que le tocó vivir al sentirse acosada por un desconocido hombre que le enviaba fotografías de sus partes íntimas a su cuenta de Instagram.

“Me encuentro muy tranquila, eso ya pasó, mi madre hizo la denuncia. Sé que no soy la primera ni la última afectada, pero lo importante es mostrar valentía y no miedo, porque si no el acosador se siente más fuerte”, mencionó la actriz en una entrevista realizada por el diario Trome.

La denuncia

Como se recuerda, la progenitora de la adolescente reveló que un sujeto, identificado como Eddy Torres Rubio, le había enviado fotografías de su miembro viril a su hija. Al identificarlo, puso en conocimiento público sus cuentas y alertó a los jóvenes que tengan cuidado. Asimismo, señaló que tomarán las medidas legales respectivas en contra del sujeto.

“Nosotros haremos nuestra respectiva denuncia. Pero, porfavor, a las niñas cuidado con los depravados”, señaló en su momento.