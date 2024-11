Mayra Goñi, talentosa cantante y actriz peruana, ha deslumbrado a sus seguidores no solo con su impresionante habilidad actoral, sino también con su figura esbelta y estilizada. A través de su cuenta de Instagram, la modelo ha brillado en una variedad de looks que marcan tendencia, destacando especialmente su diminuta cintura que ha captado la atención de muchos. Recientemente, la actriz compartió un video en el que revela uno de sus más grandes secretos de belleza: un tratamiento corporal que le ha permitido lograr una espectacular cintura de avispa.



Mediante su red social, Goñi comparte con sus seguidores un vistazo íntimo a su rutina diaria, ofreciendo una variedad de contenido que va desde consejos sobre cómo combinar looks hasta secretos de belleza para el cuidado de la piel. En sus publicaciones, los fans pueden encontrar recomendaciones sobre productos que ella utiliza y las marcas que usa.