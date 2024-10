El calendario de adviento de Mercadona "Happiness is en the little things" es una propuesta encantadora que consta de dos cajas y un sobre. En su interior alberga 24 productos destinados al cuidado del rostro, cejas y uñas, acompañados de un neceser y un antifaz. Este exclusivo pack ya se encuentra disponible en las tiendas de Mercadona, pero en cantidades limitadas. Dentro de este calendario de adviento de Mercadona 2024 , se pueden descubrir diversas sombras de ojos, tanto en presentación en polvo como líquida, corrector, iluminador, pinza para cejas, bálsamo labial, esponja de maquillaje, lápices para ojos, labios y cejas, brocha para polvos, pincel para ojos, labial líquido, barra de labios, esmaltes de uñas, lima y guantes desmaquillantes. ¡Una verdadera joya para los amantes del maquillaje y la belleza!

El Calendario de Adviento The Body Shop 2024 incluye una variedad de productos de cuidado personal y belleza, con un valor total significativo. En este año presenta 3 tipos: Calendario de Adviento The Body Shop ENTRY, Calendario de Adviento The Body Shop DELUXE y Calendario de Adviento The Body Shop ULTIMATE.