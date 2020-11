Fascínate con el vestido denim made in Perú que modeló Leslie Shaw

Leslie Shaw es una de las artistas peruanas que no duda en emplear outfits glamurosos para destacar su estilo durante cada oportunidad que tiene. La intérprete de “La faldita” ha dejado en manos del diseñador peruano Augusto Manzanares los diseños de sus looks en varias ocasiones y esta vez no fue la excepción.

En Instagram la cantante nacional compartió una postal luciendo un vestido de denim firmado por Manzanares, quien también ha sido el artífice de uno de los últimos outfits que empleó Thalía en el videoclip de su último sencillo Tick Tock.

En este look Leslie Shaw utilizó un vestido strapless corto que destacó por el material de denim que evoca a los ripped jeans con un estilo moderno y chic. Una técnica de rasgado y desteñido que se obtiene de varias formas: ya sea de forma natural por el uso o por un proceso desarrollado durante la elaboración de la prenda.

En el 2010 los ripped jeans volvieron a posicionarse con fuerza como un revival de los años 90 junto a los distressed jeans. Y es que el denim posee actitud, modestia y simplicidad según dijo alguna vez Yves Saint Laurent.

Cabe precisar que los vestidos vaqueros, según refieren desde la revista Vogue, se encuentran entre los favoritos de las tendencias de primavera-verano 2020. Existen muchos diseños con el vestido de denim con volantes, de colores, en clave minimalista, largos, cortos. Asimismo, tiene su versión en tie dye para las amantes de esta tendencia que posicionó desde el inicio de la cuarentena, según comentan desde el portal español Vogue.

Y es que los vestidos de denim resultan ideales, sobre todo, durante la temporada de calor. Un estilo al que Natalie Vértiz tampoco ha rehuido y lo llevado con mucho style. Los puedes combinar con zapatillas, sandalias, botas, entre otros. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con es tu estilo.