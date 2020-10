Susan Ochoa irradia estilo con un vestido de alta costura plateado

Susan Ochoa lanzó un nuevo concierto virtual que puede ser vista en streaming a través de la plataforma de Joinnus. Y para este show la ganadora de Gaviota de Plata de Viña del Mar empleó un sofisticado outfit con el que deslumbró a todos sus seguidores en Instagram.

“Amigos, quiero compartirles algunas fotitos de lo que fue mi segundo show virtual junto a toda mi banda y con la participación especial de mi amigo @farik.grippa. Recuerden que este show seguirá́ disponible a través de www.joinnus.com, solo por tiempo limitado. Compra tus accesos virtuales y disfruta de este show. ¡Los amo!”, escrbió en su publicación.

Y es que como sabemos el despegue de la carrera de toda artista va acompañado de una prolija asesoría estética para destacar su imagen. Los outfits juegan un rol muy importante pues forman parte del estilo que el cantante quiere mostrar y con el que quiere ser recordado frente a su público.

Para este look Susan Ochoa utilizó un elegante vestido de alta costura plateado con un escote en V con transparencias y aplicaciones de encaje floreados. Asimismo, acompañó su look con un elegante peinado: un moño alto que dejó algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro.

Anteriormente la intérprete de “Ya no más” también sacó a relucir un sofisticado estilismo con un outfit de cuero y cristales. Y es la cantante peruana nos ha demostrado que los outfits glamurosos son lo suyo y no dudamos que más adelante sorprenda con un nuevo look de impacto que la haga lucir más fabulosa.