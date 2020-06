Yahaira Plasencia se apodera del look 'no makeup' para realzar su belleza

Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia junto a Jefferson Farfán y a pesar de que la salsera ha paralizado sus eventos en vivo a causa de la pandemia se mantiene activas a través de sus redes sociales.

Esta vez la cantante compartió una fotografía en la que vuelve a hacer gala de un estilo que se ha vuelto recurrente en su cuenta de Instagram y asumimos se ha convertido en parte de su nueva rutina durante la cuarentena.

Yahaira Placencia y sus looks ‘no makeup’

La salsera quien solía llevar vestidos y outfits más complejos ha dejado de lado el anterior estilo que llevaba para dar pase a uno más comfy y natural. Una tendencia a la que la mayoría de celebridades y todos en casa hemos apuntado durante estos días en confinamiento.

La ropa deportiva, las chompas sueltas, ligeras y los suéteres forman parte del nuevo guardarropa de Yahaira. Y en la última instantánea que reveló demostró una vez más su nueva faceta.

La pareja de la ‘Foquita’ Farfán optó por un peinado effortless que es el favorito de muchas celebs como Jennifer Lopez: un ponnytail bien pulido para reflejar su look más fresco y natural.

En cuanto al outfit Yahaira Plascencia se decantó por una camiseta estilo denim con un top blanco. Además, acompañó su outfit con unos accesorios dorados, un par de aros grandes y collares minimalistas.

Pero, lo que más resaltó fue su look ‘makeup no makeup’ en el que solo con algunos productos básicos se puede crear un estilo mucho más natural. Si analizamos a detalle su look podemos notar que utiliza un poco de maquillaje con sombras y ha rizado sus pestañas con un poco de rímel. Así con un poco de luz natural redondea su look por completo.