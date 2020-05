¿Quieres un cabello largo y fuerte? Consume estos alimentos ¡Anota!

Aunque no lo creas, eres lo que comes y tu cabello también. Parte de los nutrientes que consumimos todos los días nutren tu melena. Por ello, si comes saludable, tu pelo crecerá bien y rápido. Puedes aplicarte miles de mascarillas, comprar biotina y muchas cosas más. No obstante, tu alimentación tiene bastante que ver con lo bonito o fea que este. Lo que comes sí se nota, sobre todo su hay una baja de alguna vitamina. Esto suele generar cansancio, somnolencia e incluso desnutrición.

¿Qué alimentos consumir para un cabello sano y fuerte?

1. Pimientos

Este alimento tiene mucha vitamina C, además de antioxidantes y ayuda a combatir los radicales libres. Ayuda a fortalecer los folículos del cabello, lo que evita que se caiga. Mejora la cicatrización de heridas, favorece la absorción y almacenamiento del hierro.

2. Nueces

Son ricas en vitaminas y minerales. Están llenas de zinc, un ingrediente importante para evitar la caída del cabello y mejorar las condiciones del cuero cabelludo. Si incorporamos esta fruta seca a tu dieta verás cómo crece rápido tu melena.

3. Huevo

El huevo es uno de los mejores alimentos que podemos consumir, por eso los doctores siempre lo recomiendan. Contiene hierro que desempeña un papel vital en la generación de glóbulos rojos y es necesario para llevar oxígeno a todo el cuerpo. El cabello se beneficia de una buena circulación. Además, su gran contenido de proteínas es importante para reparar músculos, órganos, piel, cabello y otros tejidos.

4. Semillas de girasol

En una pequeña cantidad, te proporcionan la vitamina E. Esta es necesaria para mejorar el flujo de sangre en el cuero cabelludo y, por tanto, tu melena crecerá más rápido.

6. Camote

Unas cuantas rebanadas de camote hervido contienen betacaroteno, un precursor de la vitamina A, que promueve un cuero cabelludo saludable. Este también es usado como remedio para mantener una piel suave y firme. Nos protege también de los rayos del sol.