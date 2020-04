Aprende cómo quitarte la manicura permanente desde casa

Todavía quedan semanas de confinamiento, y a estas alturas las uñas permanentes pre cuarentena ya no se ven brillantes y hermosas. El crecimiento es muy visible e incluso el esmalte ha comenzado a astillarse.

Si no has sucumbido a la tentación de arrancarte las uñas con los dientes, resiste. Las expertas del NAILS SPA del salón Noelia Jiménez, nos enseñan como quitar el esmalte permanente en casa sin dañar la uña natural.

Es muy importante tener claro que el proceso para quitar la manicura permanente en casa, puede dañar las uñas. El esmalte permanente se asegura a la uña debido a una reacción química que lo une a la misma, por ello, hay que proteger la base de la uña. Se debe realizar cada paso con delicadeza y paciencia, no te desesperes, tus uñas lo agradecerán.

Primero que nada, prepara los materiales. Seguramente se tenga todo lo necesario en casa, si no es no hay que preocuparse, son materiales que se pueden conseguir en el supermercado o farmacia: Acetona pura; papel de aluminio; lima dura; vaselina y crema hidratante. El esmalte permanente crea una capa que esta sellada sobre la uña, por ello, el primer paso es conseguir que el esmalte se vuelva poroso para que tenga la capacidad de absorber. Lo que se tiene que hacer es frotar la uña suavemente con la lima dura, hasta eliminar por completo el brillo del esmalte. Se debe tener cuidado de no limar excesivamente, pues se puede terminar desgastando la uña natural.

Una vez que conseguimos que el esmalte sea más poroso, se procede a proteger las cutículas y la piel alrededor de la uña. Se va a utilizar la vaselina para crear una capa protectora, para así evitar que la acetona que se usara en el siguiente paso entre en contacto con las cutículas y la piel y genere daños.

