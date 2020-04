Colores que llenan de vida tu clóset y te levantan el ánimo

Si bien es importante tener colores básicos entre nuestras prendas, existen otros tonos que definitivamente serán parte de nuestro looks diarios. Ahora, te preguntarás, ¿por qué tener un guardarropa de distintos pigmentos? Pues también nos ayuda a variar nuestro ánimo, sobre todo en estos momentos que andamos preocupados.

Estos son los colores que deberías tener sí o sí en tu armario.

Rosa

Es muy conocido que esta tonalidad es uno de los más femeninos, coquetos y románticos que existen. Tal vez no seas una ferviente seguidora del rosa, pero te sacará de apuros cuando la necesites. Por ejemplo, si vas a una fiesta de día y no sabes cómo combinar esa blusa blanca formal que tanto te gusta, pues añade un short o falda de ese color. Trata que sea un rosa fuerte o llamativo. También puedes escoger uno en pastel que es más sutil e ideal para usar todo el año. Sin duda, no puede faltar en tu clóset ya sea como una pieza o accesorios.

Amarillo

El amarillo mostaza está en tendencia y desde hace unos años puede hallarlo en cualquier pieza. Desde vestidos, zapatos y hasta casacas de cuero. Además, este pigmento representa alegría y optimismo, por lo que es ideal para usarlo cada vez que puedas. Y aunque parezca que es difícil el combinarlo, la verdad es súper sencillo. Por ejemplo, puedes usarlo con anaranjado, negro, blanco, marrón y azul marino. ¿Crees que mentimos? Intenta con otra pieza de tu armario y verás cómo te sorprendes.

Naranja

Quizá no te llamé la atención a primera vista, pero una vez que lo usas te enamorarás de él. Este color no puede faltar en tu armario, no importa si represente a un partido político que no nos agrada. Este tono representa el entusiasmo y al acercarse al rojizo también la pasión. No tengas miedo a utilizar una pieza naranja o incluso en un accesorio, en verdad que se verá bonito.

Morado

Finalmente, este color es uno de mis favoritos: el morado. Es una de las tonalidades más otoñales e invernales. Le da un aire súper chic y elegante a cualquier outfit. Intenta usarlo en vestidos, faldas, suéteres, bolsos o botas.