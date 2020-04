¿Quieres aclarar tu cabello de forma natural? Consíguelo con canela y miel

Estos días de cuarentena puedes darle un nuevo tono a tu cabello y renovar tu look con ayuda de unos ingredientes naturales que ya tienes en casa.

Y es que esta vez hemos encontrado la fórmula ideal para aclarar nuestra melena sin usar químicos que dañen nuestra cabellera. Toma nota de los ingredientes que necesitarás para revolucionar tu estilo.

Canela, miel y limón para aclarar el cabello

Este tinte natural se puede usar en cualquier momento del año; sin embargo, requiere de constancia pues al ser un procedimiento no abrasivo tomará un poco más de tiempo en notar los resultados.

Y como ahora disponemos de más tiempo podemos comenzar a aplicar esta mezcla casera sin quejarnos por nuestro exceso de deberes. Recuerda que puedes aplicarlo hasta tres veces por mes.

Esta fórmula a base de canela, miel y limón te ayudará a aclarar tu cabello hasta dos tonos. Ahora sí wapa te compartimos los ingredientes que necesitas para revolucionar tu look. Ya no hay pretextos para no obtener los resultados que buscamos en nuestra cabellera.

Ingredientes

2 cucharadas de canela en polvo

2 cucharadas de miel

4 cucharadas de acondicionador

2 cucharadas de limón

Preparación

En un recipiente limpio coloca todos los ingredientes y mezcla durante unos minutos hasta formar una pasta concisa y homogénea. Una vez que tengas listo el preparado aplícalo en tu cabello antes de lavarlo.

Después cubre tu melena con un gorro, sigue haciendo tus cosas y deja que actúe por unas 2 o 4 horas. Cuando haya transcurrido el tiempo enjuaga tu cabello. Y listo, no olvides que los efectos son progresivos, sé constante y notarás como tu melena se aclara con el paso de los días.