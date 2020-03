¿Quieres verte bien sin maquillaje en la comodidad de tu hogar?

Queremos aprovechar el tiempo en casa, relajarnos un poco y no pensar en el maquillaje de hoy. Si en tiempos como este, no quieres maquillarte, pero quieres seguir viéndote bien, entonces no te pierdas estos tips que Wapa te trae.

Primero, y el más importante ¡lávate bien la cara! Si no te quitas esas impurezas del rostro al levantarte entonces no vas a conseguir nada. Siempre con un jabón especial para el rostro. Por lo menos, 2 veces al día debes hacerlo.

Lo básico; riza tus pestañas. Proyecta una mirada más tierna así. Para cumplir con este punto, es importante haber dormido bien. Unos ojos bien descansados serán más fáciles de llevarlos bien sin maquillaje.

Mínimo tus cejas deben estar bien depiladas. Dale forma a esa zona. Si tienes muchos pelos en la zona de las cejas se notará que estás en casa totalmente descuida. Tu look no será el más adecuado.

Estar bien por dentro para vernos bien por fuera

Muchas veces nos olvidamos que las células de nuestro rostro se regeneran con la ayuda del agua. Este ingrediente ayuda a limpiar las toxinas de nuestro cuerpo, a regenerar nuestras células. De esta manera, tendremos un mejor metabolismo.

A esto podemos agregar, que comer ensalada, aunque sea de vez en cuando, nos aportará una gran cantidad de nutrientes. Del mismo modo, que el agua esto también nos mantendrá en buen estado cada parte de nuestro cuerpo.

Señoritas, recuerden que cómo estamos por fuera, muchas veces, nos indica cómo estamos por dentro.

Uso de protector solar

Si no vamos a maquillarnos, mínimo usemos un protector solar. Eso sí, no creas que este elemento solo se puede utilizar en verano ¡para nada! Si es verano o invierno, el protector solar debe estar en tu piel. No esperes a que tu piel envejezca para usarlo.

Asimismo, puedes ayudarte de una crema humectante para obtener una piel más brillante y radiante.

¡Péinate siempre!

Nunca descuides tu cabello. Esto es primordial. Podemos estar en casa, pero eso no significa que vamos a dejar en el abandono a nuestro pelo. Lávalo siempre bien y pásale correctamente el peine.