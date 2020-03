¡Al mismo estilo de Rihanna! Belinda deslumbra y brilla con este imponente vestido

Belinda nos ha deslumbrado, en Instagram, con un vestido brillante, al mismo estilo de Rihanna con el que no podemos dejar de verla y admirarla.

Y es que la cantante mexicana acaba de publicar en su red social un video en el que luce como toda una princesa con este ceñido y espectacular vestido.

Se trata de una prenda con la espalda completamente descubierta, perfecto para derrochar sensualidad, pero eso no es todo, la parte delantera muestra también un escore en V y lleva un cinturón metálico perfecto para enmarcar la figura.

Definitivamente este estilo nos ha recordado completamente a Rihanna, en el año que recibió el Premio Fashion Icon de los CFDA, un claro guiñó en el que Belinda parece haberse inspirado.

Belinda más sexy que nunca

Esta no es la primera vez que Belinda se luce completamente sensual en Instagram, pues hace unas semanas la artista se mostró atrevida con un look que no esperábamos.

En esa oportunidad lució una chaqueta de Gucci con estampado divertido en un relajado color amarillo, perfecto para esos días en los que quieres lucir fresca y relajada.

Belinda deslumbra con vestido de brillos

Para esta sesión de fotos, la cantante derrochó glamour, elegancia y sensualidad al lente. En esta sesión de fotos, la cantante no hizo más que mostrar al lento lo que mejor sabe hacer, sonreír y posar.