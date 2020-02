De Miley Cyrus a Lena Dunham: esto ha sido lo mejor del NYFW

De Miley Cyrus a Lena Dunham, la unión entre los famosos y la moda se consolida cada vez más, no solo por convertirse en imagen de sus campañas sino porque ahora se suben a las pasarelas de la semana de la moda de Nueva York y Londres como si fueran auténticos modelos.

Tras un 2019 lleno de altibajos y marcado por su divorcio,la cantante ha empezado el 2020 con fuerza, y lo ha hecho sobre la pasarela. La cantante ha sorprendido desfilando para Marc Jacobs en el Nueva York Fashion Week.

Vestida completamente de negro con un bralette, unos pantalones, unos guantes largos y unos tacones, puso el broche de oro al desfile con una aparición inesperada, en la que Cyrus se sumergió en la pasarela como una modelo más.

No es la primera vez que la estadounidense desfila, ya que, en 2014, debutó de la mano del diseñador Jeremy Scott.

Moda para la diversidad

Cada vez son más las firmas que apuestan por la diversidad en la talla dentro de la industria de la moda, es el caso de 16Arlington que tiene claro su defensa por esa causa apostando por Lena Dunham, actriz y creadora de la serie "Girls", en su desfile de la Semana de la Moda de Londres.

Dunham se enfundó en un vestido de corte asimétrico dorado y negro de una sola manga y lució un peinado de corte bob con efecto mojado. Toda una demostración de que la diversidad de cuerpos y las mujeres con curvas tienen cabida en la moda.

"Cuando mis amigos de 16ARLINGTON me pidieron que desfilara en la pasarela, básicamente grité '¡SÍ ¡¿CUÁNDO?!' ¿Quién no quiere ser una supermodelo? No me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares al día, al igual que Linda Evangelista", bromeó la artista en una publicación de Instagram.

Desde las últimas temporadas, los desfiles de Tommy Hilfiger se están convirtiendo en toda una alfombra roja, no solo porque las colecciones que presenta son colaboraciones con celebridades, sino también por los rostros conocidos que suben a desfilar en su pasarela.

Y en la presentación de la colección cápsula de Hilfiger y Lewis Hamilton junto a la cantante H.E.R. fue una carta de presentación de hijos de famosos. Lucas Jagger, hijo de Mick Jagger, debutó sobre la pasarela con un look deportivo conformado por un abrigo verde y unos pantalones y cazadora blanca.

Además, su hermanastra, la modelo y "celebrity" Georgia May Jagger, también desfiló.