Maquillaje rojo para ojos: La tendencia que le da protagonismo a la mirada

El Mes de la Moda está en curso en diferentes ciudades del mundo, y con cada pasarela, nos llevamos a casa un nuevo look que sabemos que marcará tendencia. Esta vez hablaremos del maquillaje.

Un look que vimos repetirse en diferentes desfiles fue el maquillaje rojo para ojos, hecho que indica que las miradas serán un punto clave para los looks de belleza este 2020.

Sabemos que el rojo es un color muy arriesgado en el maquillaje, y que no solemos usarlo si no va en nuestro labial preferido, pero la buena noticia es que existen diferentes formas de lucir este look.

Si quieres un look más sutil, puedes empezar con sombras muy suaves y casi desvanecidas, mientras que si buscas algo más simple pero más visible, un delineado de gato nunca falla. Para un look más de fiesta puedes probar realizar un smokey eye con sombras rojizas o si te quieres atrever más con tu maquillaje, un delineado gráfico debe estar en tu lista.

Así que ya lo sabes wapa, atrévete a jugar con el color y dale una oportunidad al maquillaje rojo.