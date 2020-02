Adele sorprende con diminuta cintura de avispa tras difusión de imagen en la que luce irreconocible

Adele no parece detenerse en la carrera que emprendió para bajar de peso y así obtener la nueva figura que ahora luce con orgullo. Sin embargo, este radical cambio ha ocasionado que muchos se cuestionen cuánto más reducirá su silueta.

Y es que recientemente se filtró una imagen en donde la cantante británica presume una cintura de avispa y un rostro sumamente delgado. La intérprete de 'Hello' llevó un vestido animal print ceñido y un peinado de moño recogido y pulido que hicieron resaltar sus nuevas esbeltas facciones. La fotografía fue tomada durante una fiesta privada que organizó Beyoncé tras la entrega de los Premios Oscar 2020.

En otra imagen también filtrada a través de Instagram, la cantante aparece en unos ajustados leggings negros y ropa deportiva donde nuevamente vemos el impresionante cambio que ha logrado la inglesa gracias a un estricto régimen alimenticio y una constante rutina de ejercicios físicos.

La belleza de la británica no ha sido puesta en cuestión por sus fans, sino la drástica pérdida de peso de la cantante. Sobre todo, para quienes comenzaron a seguirla cuando recién se iniciaba en la industria musical y sorprendió con su gran éxito 'Rolling in the Deep'.

El nuevo estilo de vida de Adele nos deja una gran lección de belleza pues la cantante tiene todo el derecho de mejorar su figura por su bienestar físico y emocional. Es así que ella ha demostrado, al perder cerca de 70 kilos en cuatro años, que todas las mujeres puedes lograr un cambio si realmente se lo proponen, pues se requiere una fuerte convicción y fuerza de voluntad.