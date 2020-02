Mafer Neyra tiene el 'must have' de la temporada y lo demuestra con estos looks

La influencer Mafer Neyra es poseedora de un gran estilo y siempre está pendiente de las tendencias de cada año, sin embargo existe una prenda que, a pesar del tiempo, no deja de usar.

Sí, todo parece indicar que hemos descubierto el must have de la ex chica reality en Instagram, pues la gran mayoría de sus looks llevan consigo esta prenda ideal para la temporada.

Si te estás preguntando de qué prenda estamos hablando, pues se trata de los tops. Sí, Mafer no deja de usarlos en una gran cantidad y variedad de outfits.

Lo mejor de todo es que los usa en básicos, una razón para amarlos más y, sobre todo, conseguirlos mucho más fácilmente. En blanco o negro, cualquiera de estos colores son los ideales para tener en el armario.

Mafer Neyra los luce en outfits que pueden servir para la playa, si lo acompañas de un bikini o para un look más casual, junto a unos sueltos pantalones que te regalan un estilo street style.

Pero eso no es todo, puede convertirse en un perfecto compañero para ocasiones un tanto más formales, como lo es acompañado de un sastre modelo o algún complemento de cuero, perfecto para una noche de fiesta.

De esta forma Mafer Neyra reinventa el top en sus looks, los que podemos tomar como referencia para nuestros próximos outfits.