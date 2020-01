Eva Longoria seduce con vestido perfecto para bajitas y morenas en los PGA Awards

Eva Longoria no puede pasar desapercibida en las pasarelas. En esta ocasión la modelo estadounidense demostró, gracias al imponente outfit que lució en los ‘Producers Guild Awards 2020’ (PGA Awards), por qué se encuentra entre una de las mujeres mejor vestidas en las ceremonias de premiación.

La protagonista de Desperate Housewives apareció en los PGA Awards con un vestido entre dorado y amarillo de escote profundo con cinturón que destacó su figura gracias al color que le asentó muy bien a su tono de piel. Su outfit además tuvo una falda de tul en varias capas y unas mangas con transparencias.

Y si hablamos de su maquillaje eligió uno que tuvo colores terracota que no desentonaron con su vestido y usó un look con cabello en corte bob medio.

Generalmente Eva Longoria tiende a preferir looks en total black, sin embargo, para este evento no dudó en apostar por un color amarillo que le sumó brillo y glamour a su outfit. Además, las transparencias fueron un gran acierto para un look de noche.