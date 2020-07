Hombre y su llama de terapia ayudan a poblaciones de riesgo a superar la COVID-19

“Se sienten descuidados y excluidos”, así describió Larry McCool el difícil momento que vienen atravesando los adultos mayores durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su gran accionar se vio reflejado en Facebook al protagonizar una serie de imágenes junto a su llama durante sus visitas a distintos asilos.

El hombre que vive en la localidad de Oregón, Estados Unidos, no solo viene cumpliendo una gran función durante la crisis sanitaria, ya que ambos personajes han participado en manifestaciones, grabando videos y acompañando a jóvenes.

Pero la misión que tocó los corazones de los cibernautas fue cuando Larry y César, su llama de terapia, empezaron a visitar los hogares de ancianos de manera voluntaria con la finalidad de acompañar a los adultos afectado por la COVID-19 al no poder tener contacto físico con sus familiares.

“Se sienten descuidados y excluidos (…) Cuando ven a César, sus ojos se iluminan (…) Todos los días me levanto tan agradecido de ver a César en el pasto (…) Todos pueden abrazar una llama, todos pueden abrazar a César. Tengo que hacerlo todos los días. No podría pedir una vida mejor. Y no podría pedir un compañero mejor que este”, declaró a Business Insider Today.

Las mejores visitas que puede haber

Hace algunos días, Larry y César sorprendieron a unos residentes del hogar The Oaks, ubicado en Sherwood Park, que alberga a 48 adultos mayores, quienes se mostraron muy felices de recibir la visita de un tranquilo y tierno animal, según muestran las imágenes subidas a Facebook.

“Simplemente les da tanta alegría ver a César (…) Y también sabiendo que la comunidad se preocupa por ellos, que hay personas en el exterior que recuerdan que están allí solas. No todos los días pueden mirar hacia arriba y decir: 'Oh, Dios mío, hay una llama en mi ventana'”, detalló Sharon Alcaraz, directora de enriquecimiento de vida en el hogar de ancianos.

La COVID-19, un enemigo a vencer

Tras lo mostrado en Facebook con Larry y César, algunos usuarios recalcaron el trabajo que vienen realizando un grupo de científicos que viene investigando los anticuerpos que producen las llamas, con la finalidad de aumentar nuestras defensas frente a la COVID-19.