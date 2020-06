Enfermera que salva a pacientes con coronavirus arriesgó su vida para ayudar a perrita atropellada

Una valerosa mujer hizo un alto a su rutina para ayudar a una perrita atropellada que se arrastraba por el dolor en la carretera Panamericana en Argentina.

La noble mujer de 27 años que día a día salva a cientos de pacientes con coronavirus salió del Hospital de Argentina para ir camino a casa.

Carolina no se imaginó que al final de su larga jornada también ayudaría a una perra herida. Ella detuvo su auto y ayudó al animalito.

"Me puse a correr por la perrita, pero ella escapaba. Me alejé varios metros del auto en el que venía y por suerte tenía puesto un chaleco fluorescente para que me vieran", contó la enfermera al portal TN.

"La perrita había sido atropellada. Justo en ese momento paró una ambulancia y se bajó una chica que me preguntó si necesitaba ayuda. Entre las dos logramos agarrarla y en la ambulancia me acercaron hasta el auto donde estaba esperándome mi compañera de trabajo", añadió.

En ese preciso instante, la valiente joven llevó al perro hembra a la veterinaria más cercana, donde le mencionaron que el animal tenía las patas quebradas, así que procedieron a operarla.

Cuando la pequeña mascota se recuperó por completo, la enfermera se la llevó a casa. Sin embargo, se encuentra a la espera que aparezcan sus dueños, ya que al parecer el animalito escapó.

Wapa, el perro hembra no tenía placa de identificación. Recuerda que colocarle uno a tu mascota es importante en casos de accidentes o pérdidas. ¡Echa un vistazo al tierno video!

Enfermera rescata a perro arrollado