Perros obligan a gatito a tomarse fotos con ellos y su reacción enamora en redes [VIDEO]

Una familia de perros de raza golden retriever y un gato se han vuelto viral en Facebook y otras plataformas digitales al ver la reacción del minino, pues no quería tomarse fotos con sus hermanos de cuatro patas.

Sin embargo, el 'hermano mayor' no le permitió que se vaya al momento cuando su dueño iba a tomar la instantánea grupal para ser compartida en redes sociales.

En el video viral se puede ver como el perro con traje azul agarra al felino y lo arrastra para que salga en la foto. El animalito lo coloca en la parte de adelante.

Ante la tensión del momento, el gato decide salir en la fotografía pero ignora el lente de la cámara y mira a otro lado. Por otro lado, los otros dos perros golden retriever estaban quietos esperando la sesión de fotos.

La reacción del gato ocasionó miles de carcajadas en Facebook, dejando cientos de comentarios y miles de compartidos.

"Estos animalitos actores son mucho pero mucho más inteligentes que cualquier persona", "Creo que me identifico con el gatito, ya que no me gustan las fotos familiares", "Esos gatos siempre llevando la contraria jajaja", "No dejo de ver este video, es demasiado gracioso", escribieron los usuarios en Facebook.

Wapa, a continuación te compartimos el curioso video de los animales que enamoraron a miles de personas en redes sociales. ¡Echa un vistazo!

Perros Golden retriever se toman foto con gato