Coronavirus: Las mascotas no son un riesgo, pero debemos mantenerlas dentro de la casa

En el mundo ya nos acercamos a los dos millones y medio de personas infectadas con SARSCoV-2, el tipo de coronavirus causante del COVID-19 y de la pandemia que estamos viviendo. Una gran parte de esas personas infectadas tienen perros y gatos los cuales deben haber estado en contacto con el virus y sin embargo no se encuentra aún evidencia de que perros y gatos puedan contagiar a otros animales en la casa o a sus dueños.

Es así que, para conocer un poco más sobre la falsa información sobre los perros y su relación con coronavirus, el Dr. Ricardo Castillo Neyra, PhD en Epidemiología, Médico Veterinario Profesor Asistente de la Facultad de Medicina, Universidad de Pensilvania, EE.UU, brinda varios puntos clave que debemos conocer. ¡Atenta y toma nota!

El 27 de febrero en Hong Kong un perro de raza Pomerania fue diagnosticado con SARS-CoV2. Fue el primer perro en el mundo en el que se detectó este coronavirus. Dentro de la casa, el perro no transmitió el virus a nadie; más bien los análisis epidemiológicos y genéticos indican que el perro fue contagiado por su dueña.

En marzo, el virus se detectó en un segundo perro en Hong Kong, y en dos gatos, uno en Hong Kong y otro en Bélgica, todos con dueños con COVID-19. Estos dos perros y dos gatos son los únicos animales caseros (hasta el momento de esta nota) en los que se ha detectado el SARS-CoV-2. Todo indica que fueron contagiados por sus dueños y que estas mascotas no contagiaron a ningún otro animal ni a personas.

Alguien tal vez mencionará un estudio donde gatos con este coronavirus infectaron a otros gatos. Sí, pero los investigadores crearon condiciones artificiales: infectaron gatos con lo que llamamos una “bomba infectiva”, es decir una gran carga de virus para aumentar las probabilidades de que los gatos se infecten y pusieron gatos infectados y no infectados en contacto cercano y continuo. Bajo estas condiciones de laboratorio, con cargas virales altísimas y extremo contacto, que no se encontrarían en situaciones cotidianas, dos gatos resultaron infectados.

A pesar de no haber ninguna evidencia de que perros y gatos sean contagiosos en sus casas o en la comunidad, el miedo ante esta nueva información propagó rápidamente respuestas desmedidas e irracionales. En Hong Kong y en China, se mataron miles de perros y gatos o fueron abandonados a su suerte en las calles por miedo al contagio.

Al igual que Hong Kong, China, y otros países más, el Perú ha sido víctimas de este tipo de respuestas descontroladas causadas por el miedo natural que crea una pandemia sumado a la desinformación. En las redes sociales del Perú ya circulan historias de perros abandonados, grupos de Whatsapp y de Facebook preguntan qué hacer con sus perros y si deberían eliminarlos.

Ante esto, se han recomendado prácticas de higiene para disminuir la contaminación cuando los perros tienen su paseo fisiológico (por ahora los paseos largos deben suspenderse), como limpiarles las patas con agua y jabón de manos, no lejía que solo daña la piel de los animales. Es importante aclarar que estas medidas son recomendadas únicamente para evitar que los perros funcionen como un vehículo mecánico, de la misma forma que las suelas de nuestros zapatos podrían contaminar la casa. Así como no hay pruebas de que los perros y gatos transmitan el virus en las casas o en la comunidad, tampoco hay pruebas de que los perros puedan transmitir este coronavirus en el pelaje como algunas personas han afirmado.

Esta conversación no terminará aquí. La pandemia y sus medidas para controlarla van a requerir de nosotros esfuerzo y tiempo, y en el entretanto aparecerán nueva información y nuevas preguntas, algunas relacionadas a nuestros animales.

No se deben sacar conclusiones apresuradas sobre estos estudios preliminares. Sin embargo, estudios e historias reales, cuando son sacadas de contexto con fines sensacionalistas, continúan inspirando dudas, confusión, miedo, y finalmente acciones sin sustento. Frente a estas dudas y otras, son los médicos veterinarios y otros profesionales de la salud, los indicados para resolverlas.

Los investigadores aprendemos a diario sobre este coronavirus y no dejamos de hacer paralelos con otros patógenos que afectan al hombre y a los animales. En nuestro laboratorio investigamos brotes de rabia en perros.

Un factor común en las comunidades donde se dan estos brotes de rabia es la presencia de perros en las calles. Pero no son perros sin dueño. En su mayoría son perros con dueño que los tienen en la calle todo el día o algunas horas al día. Como una amiga me dijo, no son perros callejeros sino perros descuidados.

En estas condiciones, el patógeno, el virus de la rabia, sobrevive porque de un perro infectado puede pasar a un perro sano, y luego a otro sano, y la cadena de transmisión se extiende permitiéndole al virus de la rabia persistir. Ahora que la pandemia de SARS-CoV-2 y su cuarentena nos han dado un curso intensivo en infectología y epidemiología es fácil entender que si todos los perros estuvieran dentro de sus casas (aislamiento) y se les sacara con correa para evitar o disminuir el contacto con otros perros (distanciamiento social), el virus de la rabia no persistiría y no veríamos más brotes de rabia.

Y ¿qué enseñanza nos dan estos estudios de rabia con respecto al SARS-CoV-2? Que si, asustados por rumores infundados, abandonáramos a perros y gatos o los tuviéramos fuera de la casa por miedo a que nos infecten, solo empeoraríamos las cosas. Recordemos que este coronavirus saltó de una especie a otra cuando pasó de su reservorio silvestre al humano. Y aunque es improbable que el coronavirus se adapte a una nueva especie como los perros o gatos, no queremos darle esa oportunidad brindándole una gran población de animales descuidados donde el patógeno podría transmitirse y persistir.

Así como nosotros nos protegemos, quedándonos en nuestras casas y evitando el contacto con otras personas, de la misma forma podemos proteger a nuestras mascotas, esos animales que nos dan compañía, cuidan nuestros hogares, y en algunos casos llegan a ser un miembro más de la familia. Hay mucho aún por conocer sobre las formas de controlar este coronavirus, pero tener a nuestras mascotas dentro de la casa y con higiene apropiada es hoy, más que nunca, una medida efectiva y prioritaria para la salud de los animales, de nuestras familias, y de nuestra comunidad.