Hombre alimenta al perro de su vecino que no puede volver a casa por la cuarentena

El coronavirus está afectando a todo el mundo, ya que a su paso está cobrando la vida de miles de personas. Es por ello que diferentes gobiernos han declarado cuarentena y cierre de fronteras como es el caso de Malasia, pero esta medida ha provocado que muchos animales se queden atrapados en sus hogares esperando a sus humanos como la historia que se compartió en Facebook.

El 24 de marzo, Muhammad Faiz, que vive en Johor Bahru (Malasia) compartió una incríble historia en su cuenta de Facebook donde ayuda a un perrito que se había quedado en casa esperando a su humano, pero que él no pudo llegar debido al cierre de fronteras.

De acuerdo a lo que describe en la información en su cuenta de Facebook, el hombre notó que su vecino estaba en medio del problema de fronteras y que no estaba en su casa. Seguía atrapado en Singapur y en casa su perrito había quedado solo.

Fue en ese momento que Faiz decidió ayudar al pobre can que no tenía nada de comida ni agua y al parecer el hermoso can está muy feliz de estar en compañía. “La última vez, el perro ni siquiera podía mirarme a los ojos. Ahora, él me ama absolutamente”, escribió en la publicación.

En el video se observa como el hombre se acerca al perrito, llevándole un contenedor de comida y acompañarlo mientras espera a su amo. Sin duda, conmovedor momento en medio de la tragedia que vive el mundo.

Video de hombre alimentando a la mascota de su vecino

Cierre de fronteras en Malasia

Es importante mencionar que, el 16 de marzo de 2020, el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, anunció cuarentena nacional para evitar una mayor propagación del Covid-19. El 25 de marzo se extendió hasta el 14 de abril.

Esta medida desató un problema entre la frontera de Singapur y Malasia, ya que muchos malayos trabajan en Singapur. Ante la situación crítica, muchos optaron por quedarse en el país vecino hasta que pase el bloqueo.