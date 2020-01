New York prohíbe el ingreso de mascotas al tren, pero los dueños tienen ideas originales

Miles de usuarios de Facebook quedaron fascinados con las increíbles ideas de estos humanos. Los que tenemos mascotas en casa, sabemos lo difícil que es dejarlos solos y más aún cuando no se volverá en varias horas, por lo que los llevamos y así no se sienten tan tristes. Sin embargo, un nuevo decreto del estado de Nueva York prohíbe la entrada a los perros a no ser que vayan en una bolsa.

Cabe resaltar que cuando se decidió implementar esta política de prohibir a los perros la entrada al metro de Nueva York, muchos dueños que llevan a sus mascotas a través de este medio de transporte quedaron desconcertados, pues dejarlos en casa no es una opción.

No obstante, ante esta nueva norma los pasajeros que tiene una mascota en casa han despertado su lado creativo y se las ingeniaron para que sus engreídos de cuatro patas los acompañen siempre, volviéndose viral en Facebook.

Esto luego que, luego que la ordenanza especifique que las mascotas solo pueden ser transportadas dentro de una jaula de transporte o que quepan en un bolso, haciendo referencia que solo podrían ser razas pequeñas.

"Ninguna persona puede llevar a cualquier animal en cualquier medio de transporte o instalación a menos que esté encerrado en un recipiente y llevado en una forma que no moleste a otros pasajeros", especifica el comunicado.

Ante ello, los habitantes de New York encontraron la mejor manera de responder a esta política y fue utilizando enormes bolsas y bolsos para que su perro "no moleste a nadie" y puedan viajar con ellos.

Es así que, a través de diferentes fotografías compartidas en Facebook en el que se muestra como estos pasajeros pudieron viajar con sus mascotas, muchos usuarios se han divertido y aplaudieron las divertidas ideas. Echa un vistazo a las fotos en nuestra fotogalería.