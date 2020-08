Hoy se conmemora el Día Mundial del León y muchos viven en cautiverio

El Día Mundial del León es la primera campaña anual para aumentar la sensibilización de conservación muy indispensable para el animal felino africano 'Vulnerable' y el león asiático en peligro de extinción.

El león es un ícono duradero a través de las naciones y ha encantado al hombre por muchos años. Perder tal animal sería perder una parte significativa de nuestra historia.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del León?

Esta celebración se conmemora debido a la muerte del león Cecil a manos de un cazador estadounidense en Zimbabue lo que significó que gran parte del mundo comenzara a prestar atención y denunciar la caza furtiva e descontrolada que se da en ciertas partes de África.

Las redes sociales se convirtieron en el lugar para lamentar la muerte del león más popular. Y es en este mismo mundo virtual donde National Geographic busca recopilar apoyos para asegurar el futuro de los grandes felinos coincidiendo con el Día Mundial del León, que se celebra el 10 de agosto.

En el mundo quedan menos de 30.000 animales felinos de esta especie amenazada. En 1975, eran 250.000 leones y en un futuro no muy lejano podría estar en la lista de animales en peligro de extinción. Con este motivo, y bajo el eslogan "Saving the King of Beasts to Save Ourselves", en español significa salvando al rey de las bestias para salvarnos a nosotros.

Los organizadores del Día Internacional del León quieren involucrar a las personas para ayudar no solo a los leones sino a los llamados "cinco grandes" animales felinos: león, tigre, leopardo, leopardo de las nieves y jaguar.