Vuelos interprovinciales: ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir antes de viajar?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó las medidas dispuestas para los vuelos nacionales y que deben cumplir las personas que tienen previsto viajar a destinos nacionales. Estas disposiciones estarán vigentes hasta el domingo 14 de febrero.

Así precisó que si el vuelo sale de Lima o de otra ciudad considera dentro del nivel de alerta extremo, los pasajeros deben presentar una prueba molecular (PCR) o antígeno con resultado negativo. No se admiten pruebas rápidas.

Asimismo, el resultado negativo debe haber sido emitido como máximo 72 horas antes del vuelo. Es decir, si la prueba fue hecha un lunes y el resultado fue emitido el miércoles, es a partir del miércoles desde cuando se comienza a contar las 72 horas. Posterior a este lapso, el resultado no es válido.

El MTC remarcó que para el caso de prueba antígeno, se recomienda realizarla un día antes a la fecha del vuelo.

Aseveró también que es obligatorio el uso de mascarilla y protector facial tanto en las instalaciones de los aeropuertos como en el interior del avión. Esta medida forma parte del protocolo sanitario establecido para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19).

También se debe tener en cuenta que para el caso de niños menores de 12 años no es obligatorio contar con prueba PCR o antígeno con resultado negativo. Basta con tener un certificado médico que acredite su buen estado de salud.

Los niños de 2 años o menos no están obligados a usar mascarilla ni escudo facial.

Aunque los vuelos están suspendidos en regiones con nivel de alerta extremo, de manera excepcional está permitido el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los departamentos con nivel de alerta extremo son: Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac.

Las personas que viajan desde ciudades que no están comprendidas en el párrafo anterior no requieren tener resultados negativos de prueba PCR o antígeno. Sí es necesario que presenten una declaración jurada en la que aseguren no tener la enfermedad.