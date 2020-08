¡Atención! Tu emprendimiento turístico puede ganar hasta S/ 100,000

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recordó a las micro y pequeñas empresas (mype) del sector turismo que solo hasta el próximo 14 de agosto hasta las 13:00 horas podrán postular al fondo de 51. 4 millones de soles que ofrece el programa Turismo Emprende.

Cada ganador se adjudicará premios que podrían alcanzar hasta los 100,000 soles. Los interesados solo deben ingresar a www.turismoemprende.pe para conocer los detalles del concurso. Las inscripciones están abiertas.

(Foto/cincodias.elpais)

Además, se han habilitado los números celulares 995337972 y 992105977 para absolver consultas. También, pueden escribir al correo consulta@turismoemprende.pe.

¿Quiénes pueden participar?

En esta oportunidad se habilitó una sola modalidad de postulación: “Reactiva tu negocio”. Los interesados deberán presentar una propuesta técnica de su proyecto.

Pueden participar mypes turísticas, especialmente de los que brindan servicios de hospedaje, alimentación (restaurantes), agencias de viajes y turismo, artesanía, entre otros.

(Foto/elespectador)

El dinero que se entregará podrá utilizarse de diversas maneras, siempre que haya sido mencionado en el proyecto. Así podrán mejorar, ampliar y/o consolidar mecanismos de promoción y comercialización digital; instalación de protocolos de bioseguridad, capacitaciones del personal, entre otros.

Los ganadores serán anunciados el 08 de octubre. El dinero se desembolsará en noviembre y será entregado a través de Turismo Emprende.

Es importante precisar que estos recursos no son créditos. Se trata de dinero no reembolsable, es decir, los beneficiarios no tendrán que devolverlo.

Fuente: ANDINA