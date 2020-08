¡Chau prints! WhatsApp ya no permitirá hacer capturas de pantalla en chats [VIDEO]

¿Te imaginas no poder compartir el clásico print de whatsapp? La famosa aplicación de mensajería le dice adiós a las capturas de pantalla y muchos usuarios no han recibido tan bien la noticia ya que consideran que esta actualización no les facilita para nada la experiencia.

Y es que las capturas de pantalla son una herramienta fundamental para compartir ciertas partes de un chat y otras necesidades.

Sin embargo, esta nueva actualización será muy positiva, ya que permitirá proteger nuestras conversaciones a nivel profesional.

(Foto/GETTY IMAGES)

Todo esto sucederá cuando la función de bloqueo por huella dactilar esté activa, es en ese momento en que las capturas de pantalla serán inhabilitadas.

La decisión fue tomada como parte de una política para fortalecer la seguridad y privacidad de sus usuarios dentro de la aplicación, según reveló el medio El Androide Libre.

Cabe señalar que, la función de bloqueos con huella está activa en los dispositivos de iOS, pero las capturas de pantallas no están inhabilitadas.

Bloqueo de chat de whatsapp

Para tener más privacidad de la que ya brinda Whatsapp, puedes acceder a bloquear los chats que no quieres que nadie vea.

Para ello, primero deberás descargar la app Chat Lock for WhatsApp, que permitirá restringir el acceso a los chats de forma individual.

Es decir, tú podrás acceder como siempre a la app, sin embargo, quien desee ver los chats que no quieres que nadie vea, deberán colocar la contraseña que tú elijas.

Recuerda que luego de instalar la aplicación en tu smartphone deberás aceptar los permisos de accesibilidad desde los ajustes del sistema.

Paso seguido, abre la app y verás que en la parte inferior aparecerá el ícono más "+", presiónalo para abrir la aplicación, y es allí donde te aparecerá la opción para proteger con contraseña de la conversación que tú escojas.

Cuando toques el chat, te solicitarán que introduzcas la contraseña, tendrás que repetirla dos veces.

Finalmente verás que aparece un candado junto a la conversación en Chat Lock for WhatsApp, lo que significa que ya has bloqueado el acceso a ese chat con contraseña.

Los mejores trucos de whatsapp 2020

Mira este vídeo y descubre trucos que todo usuario de whatsapp debe conocer.